Arnau Barón serà el nou entrenador del Sabadell femení

Després de la destitució d’Issam El Azzouzi i la presència interina de Toni Cáceres a la banqueta en l’últim partit davant l’AEM Lleida, a les pròximes hores el Centre d’Esports Sabadell farà oficial la contractació d’Arnau Barón com a nou tècnic de l’equip femení. Es tracta d’un entrenador jove (31 anys), però amb una gran experiència en el món del futbol formatiu -en especial femení- i el món de la docència.

Nascut a Terrassa, en el seu currículum esportiu figuren clubs com l’UFB Jàbac Terrassa, l’Escola Tecnos o l’Escola Futbol Manu Lanzarote. També ha treballat en l’Acadèmia del FC Barcelona a New York en diferents equips i la Women Football Academy on va exercir de director de metodologia. Ara tindrà un autèntic repte a la banqueta arlequinada: evitar el descens de categoria. La situació és delicada, però encara és a temps. Això sí, caldrà una ràpida reacció en les pròximes jornades.