FOTOS: Un conductor impacta contra un fanal i deixa el cotxe creuat a la Gran Via

Un home de 71 anys ha resultat ferit aquest diumenge quan el vehicle que conduïa ha xocat contra un fanal a la Gran Via de la ciutat. Per causes que es desconeixen, l’home hauria perdut el control del cotxe.

Els fets han passat pels volts de les 9.45 h de diumenge. Com a conseqüència del xoc, el vehicle ha quedat totalment creuat i en contra direcció en plena Gran Via, fet que ha complicat la circulació.

Fins el lloc s’hi ha desplaçat una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques, que ha traslladat l’home a l’hospital Parc Taulí, on hi ha ingressat en estat menys greu.