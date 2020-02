És de justícia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) planteja centralitzar els jutjats de violència contra la dona al Vallès Occidental a les seves capitals, Sabadell i Terrassa. La iniciativa suposaria eliminar el servei dels jutjats de Cerdanyola del Vallès i traslladar-lo a l’Eix Macià. Aquest diari ja ha expressat en altres ocasions que els jutjats de la ciutat es troben en una situació complicada: esperen una nova ubicació i necessiten un equipament davant de l’alta demanda que hi ha.

Amb la proposta del TSJC de centralitzar la justícia de violència masclista, es pretén que els jutjats de Sabadell assumeixin més d’un 50% de càrrega de feina extra amb el mateix equipament. La iniciativa suposa allunyar els jutjats de proximitat sota la premissa d’una especialització. Creiem que cal afrontar aquesta xacra, especialment sensible per a totes i tots, amb tota la determinació i recursos. Una retallada, tal com apunten els principals agents implicats, suposaria desincentivar la denúncia. És imperatiu donar tot el suport a les dones i donar una resposta ràpida, contundent i per llei a la violència masclista. Una reconsideració a temps del TJSC serà una victòria. És una qüestió de justícia.