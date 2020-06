Els venedors al pàrquing de la Creueta: “Aquí no hi ha ningú”

El mercadal estrena nova ubicació a l’immens aparcament de cotxes de la Creueta, a l’antic Vapor Turull. El canvi físic respón a les necessitats d’aumengar la separació física entre parades i persones, tot evitant aglomeracions. Tot i així, no és una mesura que agradi gens ni mica a les paradistes.

Com ara Concepción Rodríguez. Atén la xurreria Kino, ara estacionada en una cantonada del pàrquing de la Creueta, improvisada ubicació del mercadal de roba. “Per la distància entre parades i el tema de la Covid-19 és millor, però aquí no hi ha ningú”, es queixa.

Per això, demana poder tornar com més aviat millor a la plaça del Mercat Central. “Allà sí que hi ha moviment”. Entre les bosses de snacks de porc i els xurros i porres, també proposa que l’Ajuntament apliqui una bonificació de les taxes, a fi d’ajudar econòmicament a uns comerciants molt castigats pel confinament. “Hem estat 3 mesos sense poder obrir la xurreria”, lamenta, arreu dels mercadals setmanals de la ciutat. I assegura que just demanen els seus drets.

“Amb ajuda de la mama”

Tampoc li agrada a Margarita Martínez, qui si només pogués demanar una sola cosa a l’Ajuntament, seria tornar al Mercat Central. Tot i així, aquesta venedora de roba espera que les vendes “s’hi animin una mica”. Perquè després de l’impasse entre Nadal i març (quan les vendes són més fluixes) just va arribar el confinament. “I és en aquell moment en el qual el tema millora”, explica Martínez. De fet, han estat dies molt durs econòmicament. “Hem sobreviscut amb l’ajuda de la mama, parella, fent feinetes i tirant d’estalvis”, explica.

