S’amplia el termini per consultar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns prorrogar el termini d’informació pública del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS). L’ampliació compta amb un mes addicional, el que fa un total de dos mesos, per a poder consultar tota la documentació.

La intenció és que la ciutadania disposi del temps necessari per realitzar una correcta revisió del document, tenint en compte la situació derivada per la declaració d’estat d’alarma. Aquest pla es va aprovar el passat 2 de març, a les portes, precisament, de l’esclat de la pandèmia a casa nostra, que ha comportat el confinament de la població.

El camí, però, va arrencar l’any 2017, quan es va plantejar un nou pla que augmentés el nombre d’elements protegits fins els 814. Per això, s’hi apliquen noves metodologies i tècniques per a la valoració dels béns, amb aspectes consensuats durant 26 mesos amb personal tècnic de l’Ajuntament i una comissió formada per experts del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Industrials o la Fundació Bosch i Cardellach, entre d’altres.

També s’ha obert a l’escrutini de la ciutadania, a través de diverses sessions a centres cívics de la ciutat, del programa de participació Decidim Sabadell i de reunions amb entitats i representants veïnals. “Es tracta d0informació densa i molt completa, per això s’ha ampliat el termini perquè es pugui consultar i s’aportin les al·legacions que es considerin oportunes perquè l’estat d’alarma no entorpeixi el procediment”, argumenta el portaveu del Govern, Eloi Cortés.

S’espera que un cop aprovat inicialment pel ple municipal, el PEPS rebi també el vistiplau dels departaments de Territori i Sostenibilitat, i de Cultura, així com d’algunes agències governamentals implicades.

