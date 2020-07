El ple dona suport a la lluita dels sanitaris

El ple de Sabadell ha aprovat traslladar el seu suport a Sanitàries en Lluita, un col·lectiu que, passat el pic de la pandèmia, ha tornat a posar de relleu la mancança d'efectius tècnics i humans perquè el sistema sanitari públic sigui plenament efectiu. De la mateixa manera, demanen l'equiparació del personal privat amb el públic, donat que tots, defensen, fan la mateixa feina: salvar vides.

"Hem viscut la pandèmia com a ciutadans, com a professionals de la salut, d'una manera molt dura, molts treballàvem en un lloc i hem hagut d’anar a una planta quan feia temps que no hi anàvem, hem vist com moltes companyes que es posaven malaltes, i a casa com ho vivien les nostres famílies nostres, ha estat molt dur", ha expressat la portaveu del col·lectiu, Txus Merino.

Ara que s'han superat els pitjors moments, reivindiquen les millores que necessiten: "No tenim pressupost, hi ha mancança de personal, uns sous retallats, i ara no surt res a les notícies del que fem, que som al carrer, i a la conselleria de Salut li demanem que parli amb nosaltres, i ens diu que té moltes coses a fer", lamenta Merino.

El col·lectiu va néixer amb quatre centres adherits, i ara freguen la setantena. "Som hospitals, CAPs, residències, companyes del SAD, transport sanitari, 061… volem defensar tot el que té a veure amb el camp salut i el benestar de les persones, aquesta és una lluita comuna", afegeix.

Tots els grups hi han votat a favor de la moció presentada al ple amb l'excepció d'ERC i Junts per Sabadell, que s'hi han abstingut.

