AEInnova i Faixamata guanyen el Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental

“Ara les coses ja estan canviant i no només ho estem pronosticant sinó que ho estem veient”, adverteix el meteoròleg Tomàs Molina, que ha participat aquest dimarts en l’entrega del primer Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental. El guardó l’ha rebut l’empresa terrassenca AEInnova i en segon lloc s’ha distingit la lleidatana Faixamata. L’entrega dels premis -10.000 i 5.000 euros respectivament- s'ha fet en una sessió online en què també hi ha participat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. El premi el coorganitza l’entitat financera juntament amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb seu al carrer Sant Quirze de Sabadell.

Emergència climàtica

Tomàs Molina subratlla que “el canvi climàtic és una emergència i l’hem d’afrontar com a tal”, i posa d’exemple que els límits de contaminació marcats per l’Acord de París pel 2100 ja s’assoliran el 2024 si es manté el ritme de creixement actual. El presentador de TV3 destaca que en els propers quatre anys la temperatura ja podria pujar un grau respecte als darrers vint, i l’acord parisenc estableix que el 2100, com a molt, la temperatura hauria de pujar entre 0,9 i 2,3 graus, de manera que “aquest escenari el tenim ja entre 2025 i 2030”. En els propers tres anys, Molina assegura que a Catalunya tindrem més vegades amb temperatures superiors als 40 graus i les precipitacions baixaran entre un 15 i un 10 per cent.

AEInnova ha desenvolupat una tecnologia que permet capturar la calor residual de la indústria i convertir-la en energia neta, amb dues línies d’actuació: la millora de l’eficiència energètica de la indústria, convertint la calor en electricitat, i la creació d’uns sensors industrials alimentats per calor residual i que no necessiten bateries. Aquesta empresa està cofundada, entre altres, per dos sabadellencs: Roger Nicolás i Roger Malet.

D’altra banda, el jurat ha seleccionat Faixamata pel seu sistema de gestió de purins que redueix l’impacte mediambiental en un 78% menys de nitrogen, un 90% menys de fòsfor i un 85% menys de potassi, a més de la reducció del 50% dels costos de tractament i venda del subproducte per a plantes de compostatge, fent que el residu es converteixi en recurs.

Publicitat

Promoure la sostenibilitat a l'empresa

Creat a finals del 2019, el premi té per objectiu promoure la innovació i la sostenibilitat en l’àmbit empresarial en resposta a les necessitats actuals, per tal de millorar el benestar de les persones i l’estat del medi natural. També pretén reconèixer i fomentar els valors pel respecte al medi ambient a la societat.

El jurat d’aquesta primera edició ha estat format per la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Subirà i Roca; el professor de direcció estratègica de l’IESE Joan Enric Ricart; el president de CECOT, Antoni Abad; la directora de la Fundació Empresa & Clima, Elvira Carles; l’exdirectora de El Periódico, Anna Cristeto; i el director del Segment Pimes del BBVA a Catalunya que actua com a secretari sense vot, Joan Carles Alba. El Premi ha comptat també amb la col·laboració de Fundació Pimec, CECOT i el Col·legi d’Economistes en la difusió del Premi, i de El Periódico en l’organització de l’acte.

Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental from FACC on Vimeo.

Publicitat