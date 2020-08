Les obres del carril bici de la Rambla d'Ibèria encaren la fase final

El nou carril bici de Rambla d'Ibèria ja està pràcticament acabat. Les obres de l'Ajuntament encaren la seva fase final i segons han exposat fonts municipals al D.S., l'actuació es culminarà el proper octubre. El traçat de la infraestructura ja està construït però falten els últims detalls i col·locar plantacions en el seu entorn. La construcció del carril bici es va iniciar el passat febrer i s'ha vist afectada per la pandèmia de la Covid-19: el termini de les obres era de sis mesos i finalment es culminarà en vuit.

El vial per a bicicletes de la Rambla d'Ibèria connectarà amb l'existent de Ronda Ponent-Eix Macià-Avinguda del Concòrdia i, quan estigui enllestit, arribarà fins la plaça del Mil·lenari. Es considera una infraestructura clau per la mobilitat sostenible perquè el vial ha de connectar amb un carril en el terme municipal de Sant Quirze del Vallès i així unir ambdues poblacions amb bicicleta. La connexió final dependrà de l'Ajuntament veí. En un futur, es preveu que la infraestructura permetrà anar amb bici fins el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Un cop l'actuació estigui finalitzada, entre els carrers de Viladomat i de Pau Claris, s'hauran ampliat les voreres, plantat nous arbres, també s'haurà reformat el ferm i s'hi haurà instal·lat nou enllumenat, tot plegat en una zona amb una alta densitat de trànsit de cotxes. La construcció va ser adjudicada el passat novembre per l'Ajuntament per un cost total de 388.043,37 euros a l'empresa Artífex Infraestructures.

Sense data per al nou passeig

Les obres del nou carril bici és la darrera d'una llarga llista d'actuacions a Can Feu i Gràcia. El govern quadripartit va preveure el perllongament del vial després de les obres de soterrament d'FGC, que van suposar tallar la Rambla d'Ibèria durant tres anys (entre 2013 i 2016). Posterior, soterrar el tram pendent entre la Rambla i el passeig de Can Feu va suposar nous talls en el trànsit.

La gran obra pendent a la zona és el nou passeig amb l'espai guanyat amb el soterrament de les vies del tren. Can Feu i Gràcia ja es miren de cara, però la transformació de l'espai públic haurà d'esperar. A finals de l'any passat, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va tombar el concurs per construir sobre el traçat alliberat. L'Ajuntament ha de posar en marxa un nou concurs de projectes per urbanitzar l’espai. Tot plegat comportarà un retard respecte el calendari presentat anteriorment. Avui per avui, no hi ha data.

