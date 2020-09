La cultura omple el buit de la Festa Major

L’ecosistema cultural omplirà de vida aquest cap de setmana tan simbòlic. Aquell -i no altre- en el que s’hauria celebrat la Festa Major de la ciutat.

L’Ajuntament de Sabadell va confiar inicialment en el fet que la situació sanitària millorés durant l’estiu. I que s’arribés a setembre amb la corba aplanada i sense rebrots. Tant és així que encara a 9 de juliol va presentar el cartell guanyador de les festes (dissenyat per Gerard Garcia Calduch). Però el trampantull va durar poc: El dia 17 del mateix mes anunciava la suspensió definitiva de la Festa Major.

Tant és així que ni tan sols aposta per fer una tímida programació virtual (tal com va fer Terrassa a principis de juliol, amb un seguit de reposicions de vídeos d’altres anys a les xarxes). Res que pugui semblar a festa. A més a més, intensificarà la vigilància policial al carrer, a fi d’evitar la proliferació de botellons i evitar possibles rebrots de la Covid-19.

Davant d’aquest buit, són les entitats culturals les que prenen la iniciativa. Tant per celebrar Festa Major (ni que sigui simbòlicament), com pel fet que és la primera setmana de setembre. O sigui, vivim els dies de la rentrée cultural a Sabadell. I després de 3 mesos de confinament i un estiu per preparar projectes, ara toca estrena i lluir.

Publicitat

Hi trobarem concerts de música, especialment als Jardinets de l’Espai Cultura, amb el showman i músic Manel Fuentes com a cap de cartell. També hi haurà una vetllada flamenca (demostrant que Sabadell té planter flamenc), havaneres i l’espectacle de Joan Pera… No faltarà là música en viu als bars: La Capella de Can Gambús, Morrosko, l’Espai Àgora…

En aquest darrer recinte, a més, celebren el festival de curtmetratges Filmets en sessió contínua: 22 clips rodats en el confinament per diversos ciutadans de la ciutat. Lluís Saus, un dels promotors de la iniciativa de la companyia 3 Homes Grossos, explica: “Francesc Puget anava escrivint les historietes i aquelles personbes que volien, les gravaven amb el telèfon mòbil i des de les seves respectives llars”. Suaus anima la ciutadania, a més, a no quedar-se “avorrits a casa” el cap de setmana.

També exposicions: Passegeu per l’Acadèmia de Belles Arts, la botiga ImpaktesVisuals, la Galeria SIS, l’Espai Foc de Cal Ventura… I els museus, amb la reobertura del Museu Paleontològic, així com del Museu de la Vida del Camp, que fa portes obertes ad hoc.

Publicitat