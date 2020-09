Jordi Catón, una vida amb les mans al volant

Al llarg dels seus 92 anys, Jordi Catón, expilot de curses, ha posat les mans a centenars de volants de cotxes. Però en el fons, ha estat el món del motor el que l’ha conduït a ell, durant tota la seva vida.

El seu pare portava un camió en una fàbrica tèxtil i ell, absorbent la vocació pel món dels vehicles, amb 15 anys va començar a feinejar a tallers mecànics: primer en un al carrer de les Valls, després al carrer de Sant Josep. Als 20 anys, li va sortir l’oportunitat de fer de xòfer particular en una casa de fabricants. Amb els diners que va estalviar, va emprendre una nova feina: “Em vaig comprar un taxi de luxe”, recorda. “La feina no parava, em passava dies sencers sense passar per casa”. I, més tard, encara va trobar un altre nínxol de negoci: viatjava a Bilbao per comprar cotxes de segona mà i tornava per vendre’ls.

D’aquí va sorgir la idea per muntar el primer concessionari de cotxes de totes les marques a Sabadell, amb servei de compravenda de vehicles: Automóviles Catón. Va ser la feina de la seva vida. I, amb l’empresa, va brollar la seva vocació: “Estava molt enfeinat. Tant, que un metge em va dir que havia de buscar-me alguna cosa per distreure’m”, recorda. I per distreure’s, va decidir córrer curses de cotxes. Ja ho havia fet esporàdicament quan era xòfer, amb un Fiat 1.100. De fet, també havia estat pilot d’avionetes, a l’Aeroport de Sabadell, amb 25 anys. I quan només portava 7 hores i mitja d’entrenament de vol, l’instructor ja el va fer anar a fer “un parell de voltes” sol fi ns a Sant Llorenç Savall.

Però la seva passió encara estava per explotar: va començar amb la participació en el Ral·li de Catalunya amb un Seat 600 i ha acabat amb el menjador ple de trofeus. Casa seva també és plena de les rèpliques en miniatura dels nombrosos cotxes amb què, entremig, va competir. La majoria, Porsches. El que més representa Catón: el 911. Amb aquest model va guanyar la II edició del Ral·li de la Llana, l’any 1969. “De dia treballava, de nit entrenava”, explica. Sortia algunes nits per traçar el recorregut dels circuits de les curses de “pujades en costa”.

Catón va participar en curses fi ns més enllà dels 75 anys. Les darreres, sense competir, acompanyat de qui ha estat la seva copilot. De la vida. L’Empar, la seva dona, l’ha acompanyat sempre.

