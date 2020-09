Ciuró: "Sabadell és la gran oblidada en matèria de salut"

La portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, lamenta que el Departament de Salut no hagi inclòs l'Hospital Parc Taulí en el pla per invertir 50 milions d'euros. Es tracta del plantejament que el Departament de Salut va anunciar fa dues setmanes per construir un total de cinc hospitals exprés per a malalts de Covid-19 en municipis que disposen de grans centres hospitalaris, i en el qual Sabadell ha quedat fora.

Després de la pandèmia, destaca la formació juntaire, seran centres que es destinaran a recerca, investigació o centres de dia. En concret, aquests hospitals satèl·lits es faran al Parc Sanitari Pere Virgili, a Barcelona; a Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat; al Trias i Pujol, de Badalona; al Moisès Broggi, a Sant Joan Despí; i a l'Arnau de Vilanova, a Lleida.

"Denunciem que hi ha un greuge comparatiu, Sabadell va aportar uns 4 milions d'euros a la Generalitat per a poder fer la nova planta d'Urgències del Taulí, i es va habilitar la Pista Coberta d'Atletisme per la pandèmia", recorda Ciuró. "Sabadell és la gran oblidada, on és l'ajut de la Generalitat quan tenim un hospital de referència a la comarca?", es pregunta.

La portaveu de Junts afegeix com a greuge la retirada del servei d'oncopediatria, per la qual cosa considera que la ciutat "està mal tractada" i demana que es reconegui el pes que el centre hospitalari té no només per a la ciutat, sinó també per a la seva àrea d'influència.

