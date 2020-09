Pierre Cornud vol reivindicar les seves qualitats a Segona A

El Teatre Municipal de La Faràndula s'ha convertit en un escenari de luxe per presentar el francès Pierre Cornud, lateral esquerre que ha vingut per competir amb Josu Ozkoidi. Afronta amb "moltes ganes i il·lusió aquest gran pas al futbol professional i vinc disposat a demostrar les meves condicions en aquesta categoria". Nascut a Avinyó fa 23 anys, la temporada 17/18 el Mallorca el va fitxar, però no va arribar a debutar amb el primer equip. Va ser cedit al Balompédica Linense de Segona B, on va disputar 35 partits, i la temporada anterior es va repartir entre l'Oviedo B i l'Eivissa (mercat d'hivern).

Cornud ha destacat l'excel·lent acollida del vestidor arlequinat i és conscient de la dura lluita per un lloc amb un jugador de gran rendiment com és Josu. "Significa una competència sana i caldrà treballar al màxim per convèncer l'entrenador. El sistema de joc em pot afavorir perquè jo tinc característiques ofensives i m'agrada projectar-me en atac". La seva presència a la convocatòria per Vallecas és una incògnita perquè arrossega unes molèsties que s'han complicat amb un cop rebut a l'última sessió. "Espero millorar i estar en condicions. El Rayo Vallecano té un equip fort, però anirem amb moltes ganes. Sabem que és important sumar punts al principi".

El director general del club, Bruno Batlle, ha destacat aquest nexe entre l'esport i la cultura. "He vingut a La Faràndula com a espectador i ens fa una il·lusió especial fer una presentació en un lloc tan emblemàtic de la ciutat donant suport en uns moments difícils. He llegit al Diari de Sabadell que aviat podrà venir públic al teatre i jo espero que també aviat puguin entrar els aficionats a l'estadi". El regidor de cultura, Carles de la Rosa, també s'ha apuntat a la teoria: "Fer projectes conjunts és bo i confio que això que la cultura és segura s'apliqui també al món de l'esport". A l'acte també han assistit la presidenta de l'Associació dels Amics de l'Òpera, Mirna Lacambra, i la regidora d'Esports, Laura Reyes.

Pendents del mercat

Publicitat

El director esportiu del Centre d'Esports, José Manzanera, no s'ha mullat gaire sobre el final del mercat. Ha reconegut, això sí, que "estem buscant ampliar la probabilitat de gol i cal estar alertes aquestes últimes setmanes de mercat". No ha descartat dos homes de caràcter ofensiu ni tampoc algun reforç defensiu, en funció de l'evolució d'homes com Pedro Capó i Jesús Olmo, qui necessita un temps per adaptar-se al ritme de competició després de 13 mesos sense jugar un partit oficial. "El principal objectiu ara mateix és l'entrenament diari per arribar bé al primer partit. Després ja ens tocarà valorar i decidir", ha sentenciat Manzanera.

Castelló com a alternativa

Centre d'Esports i Castelló han arribat a un acord per intercanviar els seus estadis en cas de veure's afectats per un possible tancament de les seves instal·lacions per la Covid-19. La Lliga de Futbol Professional obliga, en el seu protocol, que cada club presenti un escenari alternatiu d'una altra Comunitat Autònoma i d'aquesta manera evitar la suspensió de partits.

Publicitat