La Pista Coberta de Sabadell compleix 10 anys amb un futur incert

Aniversari agredolç. La instal·lació sabadellenca, un referent català i estatal i amb ressò mundial gràcies al Míting Internacional dels últims anys, és ara un Hospital de campanya i el seu futur està ple d'incògnites. Són deu anys d’utilització, però el procés de la Pista Coberta de Catalunya es va iniciar l’any 1998 gràcies a una proposta de la Joventut Atlètica Sabadell (JAS) a la Federació Catalana d’atletisme. “Allò va canviar el destí de l’atletisme indoor català”, recorda Ricard Rof, president del club local entre 1992 i el 2004 que va viure tot el camí, llarg i laboriós, amb molta intensitat. La Generalitat, el Consejo Superior de Deportes, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sabadell van signar convenis i subvencions per fer possible la seva construcció amb un cost final de més de 12 milions d’euros.

El projecte va ser exposat en el Museu d’Art Modern de Nova York (MoMa) l’any 2006 i la Pista Coberta de Catalunya va ser un dels més ben valorats.

Les obres van ser llargues. L’acte simbòlic de la primera pedra va ser el setembre del 2006, però fins al març del 2007 no va començar la seva construcció i, finalment, el 26 de setembre del 2010 es va celebrar la inauguració amb una jornada festiva. Es va fer una carrera de relleus d’àmbit popular oberta a tota la ciutadania i sobre el nou parquet van córrer mítics de l’atletisme sabadellenc com Carme Valero o Josep Molins barrejats amb gent del carrer.

Xifres màgiques

En aquests 10 anys de vida, la Pista Coberta ha estat escenari de tota mena de competicions en l’àmbit català i estatal, però el gran pas endavant va ser el Míting Internacional que es va començar a organitzar el 2016 amb un nom propi: l’atleta etíop Genzebe Dibaba, protagonista del primer rècord del món (els 200 metres) en la instal·lació sabadellenca. “Amb les seves marques va posar Sabadell en el mapa atlètic mundial”, diu un Ricard Rof que avala l’èxit de la Pista Coberta amb una xifra contundent: s’han batut més de mil rècords: Catalunya (786), Espanya (212), Europa (4) i Món (3).

Paralitzat

Aquests moments gloriosos es van estroncar de cop amb l’arribada de la Covid-19. A més de l’aturada competitiva, la Pista Coberta va quedar directament afectada en convertir-se en un improvisat hospital de campanya per garantir més llits en plena pandèmia. Per sort no s’han hagut de fer servir, però es mantindran fins al 31 de desembre com a mínim.

L’operació es va fer envoltada de polèmica i ara encara continua arran del desmuntatge de l’anella peraltada, una infraestructura molt delicada. El president de la Federació Catalana d’atletisme, Joan Villuendas, va denunciar que l’operació per refer-la costaria un milió d’euros que la Generalitat va rebaixar a mig milió i, finalment, l’Ajuntament ho va deixar en 389.000 euros. En tot cas, un futur incert.

