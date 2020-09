Reaccions a la mort de Josep Maria Benaul, director de la Fundació Bosch i Cardellach

[Ander Zurimendi, Albert Acín i Aleix Pujadas]

La mort de l'historiador sabadellenc Josep Maria Benaul ha causat impacte en la societat civil local, que recorda la seva capacitat de treball i la personalitat que tenia. Aquestes són algunes de les reaccions a la seva defunció.

Amb Esteve Deu, a part de professió, compartia una gran amistat. "Era el meu millor amic", explica l'historiador sabadellenc, que afegeix que "és una pèrdua molt important". Des del seu punt de vista, Sabadell és una de les ciutats mitjanes de Catalunya sobre la que s'han fet més estudis i Deu considera que l'aportació de Benaul ha estat "decisiva". Des del parvulari havien anat junts a l'escola i la seva trajectòria professional sempre ha anat en paral·lel.

Patxi Ocio Casamartina, historiador de l’art i membre de la Junta Directiva de la Fundació Bosch i Cardellach, lamenta la mort del seu company. “Va confiar en mi per tal que entrés gent jove i tingués capacitat de decisió”, explica. De fet, Ocio Casamartina sosté que un dels trets principals de Josep Maria Benaul al front de la fundació ha estat “la voluntat de renovació, reobertura i empoderament dels membres”.

Igualment, l’historiador i cap de la secció d’Història de la fundació, Josep Alavedra, destaca que Benaul ha estat “un gran historiador i especialista del tèxtil de segle XIX”.

Benaul també va tenir molta relació amb el Gremi de Fabricants, amb qui havia coordinat un llibre històric. Precisament, l’any passat va rebre l’any passat el Floc de Llana que atorga el Gremi. “Li en vàrem donar pels seus valors i l’exemple d’implicació”, explica la presidenta, Núria Aymerich. “No per esperada deixa de ser una notícia molt dura”, apunta Aymerich, en relació a la malaltia de Benaul, tot afegint que “Sabadell perd una persona molt rellevant”. De fet, és una gran pèrdua no només per Sabadell, “sinó pel tèxtil i el país”.

Pel president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, “és una gran pèrdua per Sabadell perquè era una persona molt implicada i havia estat fent una tasca molt rellevant a la FBiC en els últims temps”. Hi coincideix la presidenta del CIESC, Alícia Bosch, que destaca que Benaul "és una de les persones que ha sumat a fer ciutat", subratllant que "és la suma de molts valors: tenacitat, perseverança, curiositat, visió global i visió crítica constructiva com no pot ser d’una altra manera".

Des de l’Acadèmia de Belles Arts, el coordinador d’activitats Gerard Torres Sanmartí posa en valor Benaul com una persona “molt compromesa amb la cultura i amb el seu foment”. I no només com a president de la Bosch Cardallach, “sinó en tot moment”. A més a més, Torres Sanmartí destaca la valentia de Benaul: “Sempre va dir el que creia què calia canviar, sense pèls a la llengua. No era políticament correcte”.

Record polític unànime

Entre les veus de la ciutat no podia faltar l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que transmet un missatge en nom del Govern municipal: “Des d’aquí li he de reconèixer l’enorme feina que ha fet per Sabadell”. Farrés va qualificar Benaul com un “referent” de ciutat com a president de la Fundació Bosch i Cardellach, i com a persona, va destacar el seu tarannà “polèmic” i la seva capacitat per “sortir d’allò preestablert”. L’alcaldessa va enviar una abraçada a familiars i amics i en últim terme va desitjar que “el Josep descansi en pau”.

Així mateix, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, va donar el condol als familiars i amics de Benaul: “Desgraciadament no hem tingut prou temps per teixir complicitats i treballar per la cultura de la ciutat”, assegurava ahir, tot afegint: “El meu sentit condol per tan injusta pèrdua”.

Al mateix temps que Farrés i de la Rosa, la primera plana política sabadellenca va reaccionar al decès amb missatges d’admiració a la figura de Benaul. El portaveu d’ERC, Gabriel Fernández, considera Benaul com un “intel·lectual de la història viva de la ciutat”, a banda de qualificar-lo com un home “sincer, honest i molt valent”. “Era un referent d’una forma d’entendre el sabadellenquisme”, exposa el republicà, qui assegura que va sentir una connexió personal amb Benaul des del principi. De les converses plegats, explica que “no oblidarà els seus consells”.

L’exalcalde i exregidor de la Crida, Maties Serracant, qui va tenir una relació propera amb Benaul quan va ser batlle, considera que Benaul “va marcar una nova etapa a la Fundació Bosch i Cardellach”. De tarannà “decidit i resolutiu”, Serracant creu que era una persona que “parlava clar”.

Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, el recorda com un home capaç de “proposar i crear debat” i per qui, malgrat les diferències, sent “estima i respecte”. Lourdes Ciuró (Junts) coincideix: “Era una persona provocadora que mai et deixava indiferent. Treballador fins l’últim moment”, assenyala la portaveu juntaire, que lamenta que marxi “un intel·lectual i un sabadellenc que estimava Sabadell”.

