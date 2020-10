Un patrimoni per al segle XXI

El Castell de Can Feu és una de les peces arquitectòniques que constitueixen el patrimoni material de Sabadell. Alçat i ben visible, ens recorda que la nostra ciutat té una llarga història i un llegat que cal preservar per a les futures generacions. El castell està abandonat i el seu estat actual és preocupant. El cap de setmana passat es va tornar a esfondrar una part de l’edifici. Aquest cop ha estat una barana exterior, però són molts els punts del seu interior on es poden veure despreniments, esquerdes, grafits i brutícia. El castell –i el seu entorn– està malmès i necessita una posada al dia.

Aprofitant que s’ha de redefinir l’àmbit de Can Feu, després del soterrament del ferrocarril, és el moment de retornar la dignitat al castell i recuperar així una peça indispensable del nostre patrimoni. Sabadell necessita reivindicar el seu passat per ser una ciutat atractiva, per als seus veïns i també per als visitants. Protegir, preservar i potenciar el llegat és perfectament compatible amb tenir una mirada posada cap a estratègies futures. La combinació entre la innovació i les noves tecnologies amb el patrimoni històric és el que trasllada les ciutats del segle XX al XXI.

