Aturada la reobertura de l'oci nocturn

El Departament de Salut ha decidit congelar la reobertura de l'oci nocturn anunciada tot just dimarts. La marxa enrere s'ha decidit després d'haver constatat que des de que es va treballar la resolució per autoritzar l'obertura d'aquests locals l'índex de rebrot ha pujat, i que els indicadors per als propers dies auguren que hi podria haver noves pujades.

Segons Salut, la decisió de la consellera Alba Vergés i del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja ha estat comunicada a diferents membres del govern de la Generalitat, que s'hi han mostrat favorables. El Procicat havia aprovavat que els locals d'oci nocturn poguessin reobrir però sense fer ús de la pista de ball.

L'ordre els permetia reobrir fins a les tres de la matinada i obligava a ocupar la pista de ball amb taules i cadires o només cadires. Es limitava l'aforament al 50%, s'obligava el públic a dur mascareta mentre no estigués consumint i als responsables del local a tenir un registre d'assistents davant possibles contagis.

L'obertura havia de tenir lloc a partir d'aquest dimecres, en contra d'algunes veus crítiques que consideraven la mesura poc oportuna en un escenari de corba ascendent del nombre de contagiats. Finalment, el govern català ha decidit fer marxa enrere i congelar la reobertura de locals d'oci nocturn davant les previsions que l'índex de rebrot del coronavirus continuï pujant en els pròxims dies.

Els experts veien la reobertura, però, amb bons ulls: l’equip d’investigadors de l’UPC-Biocom sosté que dins dels locals d’oci nocturn s’aconseguirà un control superior de les mesures de distanciament que en els botellons. “És millor això que estiguin pel carrer, a les discoteques hi haurà normes molt estrictes”, assenyalen.

Entorns segurs

A Sabadell, les sales ahir ja es preparaven per tornar a obrir al cap de setmana, i rebien la decisió amb una sensació agredolça.Tant El Musical i el Sabadebidoo tenien clar que s’adaptarien “sense problemes” a la normativa, tot i que des del sector denunciaven que els havien deixat arraconats.

En aquest sentit, sostenen que es tracta d’un espai segur. “En cap cas s’ha detectat un rebrot en els locals que ho estàvem fent bé”, explica Miriam Alonso, propietària del bar El Musical. Hi coincideix Antonia Peña, del Sabadebidoo: “Som molt estrictes amb la distància, l’ús de la mascareta i el gel hidroalcohòlic, és un espai controlat”, garanteix.

Els locals tenen la potestat de fer fora els usuaris que no en facin un bon ús. I es pregunten per què es va tancar a l’estiu si la situació epidemiològica no era pitjor que l’actual. Peña i Alonso coincideixen que a l’agost no s’hauria d’haver prohibit l’activitat del sector, però sí mantenir les limitacions. Antonia Peña considera que s’ha abocat el sector a una situació “límit”.

