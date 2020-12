El nou horitzó del Diari

Marc Basté Alujas, Editor del Diari de Sabadell

Ara que comencem a intuir el final de la pandèmia i que veiem l’any 2020 amb perspectiva, hi ha alguns components d’aquella odiosa nova normalitat de què parlàvem fa 6 o 7 mesos que sembla que es consoliden. En veig dos de molt clars –segur que n’hi ha més que no veig–, amb moltes ramificacions: la revalorització de la proximitat i l’acceleració vertiginosa del món digital.

El retorn als orígens és un efecte netament positiu que pot contribuir a frenar alguna de les inèrcies globalitzadores que semblaven imparables. Els diferents graus de confinament que estem patint ens han fet valorar més la comunitat, el lligam amb els veïns i el comerç del barri, i han orientat el nostre consum cap a l’alimentació de proximitat (el naixement de la revista Arrels, del grup Som, i el mercat de pagès que projecten en són un bon exemple) i la producció local.

També pel que fa a la premsa i el periodisme local: durant els mesos més complicats de la pandèmia, per fer front a l’elevadíssima incertesa, cercàvem la informació més propera possible, la que sorgia de les fonts més directes. Els diaris locals, i el Diari de Sabadell al capdavant, van ser la principal font d’informació rellevant i confiable.

L’altre efecte, el de la digitalització hiperaccelerada, és més traumàtic i afecta profundament molts sectors tradicionals que patiran molt per posar-se al dia. La premsa està a primera línia, i no precisament en positiu: el salt en el procés de digitalització provoca desajustaments de negoci i molta incertesa, que debiliten les perspectives de futur i l’abast del periodisme de molts mitjans –especialment els locals, que generalment tenen menys coixí i menys estructura–.

Al Diari de Sabadell hem passat un any difícil però molt productiu. Per una banda, perquè gràcies a la feina incansable d’un equipàs extraordinari hem complert amb escreix el més important de la nostra missió: la funció social que ens feia servei essencial. I, per altra, perquè un cop vam tenir la situació controlada (confesso que a mitjans de maig ja teníem els deures fets, i que tanquem l’any exactament on vam projectar que seríem fa vuit mesos), ens vam permetre aixecar la vista i observar què hi havia al següent horitzó. El que vam veure és que havien passat 4 anys en 4 mesos, i que per sobreviure al nou món havíem de créixer, fer gruix i guanyar estructura i volum.

Hem invertit gran part del 2020 en un projecte molt excitant que (molt) aviat començarà a veure els seus fruits: crear, des de Sabadell, un grup editorial de premsa local a escala catalana. Un grup format per mitjans de mida i vocació editorial homologables al nostre, amb autonomia editorial i una estructura comuna capaç d’atreure talent i generar un periodisme ambiciós, sostenible i d’una qualitat incontestable. Un projecte de país, des de fora de Barcelona, i amb un pes demogràfic i territorial aclaparador.

El 2021 serà l’any més ambiciós, després d’un any en blanc en què s’ha mogut tot mentre tot estava quiet. Que tingueu un magnífic any nou. I cuideu-vos molt, si us plau.

