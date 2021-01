Les noves restriccions al comerç fan perillar les rebaixes de gener

Els comerciants de Sabadell han encaixat amb resignació i preocupació les noves restriccions anunciades pel Govern per frenar la pandèmia. Les mesures entraran en vigor avui i impediran que les botigues de productes no essencials puguin obrir els caps de setmana. “És el dia que més moviment i trànsit de vianants hi ha al carrer”, asseguren des de Sabadell Comerç Centre. Hi coincideix Josep Balasch de l’Eix Comerç Creu. “Aquest tancament tornarà a fer un pas enrere, hi haurà més recel a sortir”, explica Balasch. El Procicat obliga tots els comerços i centres comercials a tancar els dissabtes per evitar aglomeracions, almenys, durant els 10 dies que dura el Pla de Xoc. Una previsió que coincideix amb l’inici oficial de la campanya de rebaixes d’hivern, avui dijous i amb la tornada al confinament municipal.

Així, les expectatives de la campanya no són del tot ambicioses. “Han desmuntat deu dies de rebaixes i aquesta notícia no afavoreix gens ni mica a la normalitat de la nostra activitat”, lamenta Josep Maria Porta, president de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra i president de Comerç Centre. Balasch sospita que “és una cortina de fum” i que la restricció al comerç s’allargarà uns dies més. Marta Álvarez, propietària d’una merceria de la zona sud, assegura que més del 30% de les seves vendes es concentren els dissabtes. “Gran part de la meva clientela treballa de dilluns a divendres”, detalla. Així, dona per perduda la campanya de rebaixes. Els comerciants proposen que s’espaï la campanya de rebaixes per “no desgastar encara més” l’activitat comercial. I recorden que “els establiments són espais completament segurs”.

Adaptar-se per sobreviure

Aquesta nova mesura suposarà un entrebanc per al comerç. Fins ara, les vendes s’han mantingut per “la necessitat del dia a dia” i per la campanya de Nadal. “Les rebaixes són les compres vinculades a l’oci”, sosté Balach. Tanmateix, diversos comerciants de Sabadell entrevistats pel D.S. esperen que les compres de rebaixes es distribueixin entre setmana i les tardes de divendres i fan una crida als seus clients a organitzar les compres entre setmana. D’altra banda, Porta adverteix que, si no es dona una solució al comerç local, “es donarà més ales als grans gegants de l’e-commerce”.

Els comerciants de l’avinguda de Matadepera ja van viure un precedent amb el tancament al trànsit del carrer, quan es va viure una caiguda del 40% de les vendes de dissabte. En el cas de Ca n’Oriac, gran part de la clientela que rep prové de municipis veïns com Castellar del Vallès, Terrassa i Sant Quirze. Botiguers de l’avinguda entrevistats pel D.S. coincideixen que les rebaixes no portaran un gran trànsit de clientela, però tenen l’esperança que els grans descomptes mantinguin les vendes.

