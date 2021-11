Testimonis en la 'performance' del 25-N

Testimonis en primera persona de violència masclista han estat les protagonistes de l'acte Veu de Dona d'aquest vespre al Centre Cívic de Can Llong. En la presentació hi han participat un centenar de persones, la majoria dones i ha estat organitzat per a la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAV) i Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI.

L'acte s'ha iniciat amb una 'performance', articulada per 40 dones, les quals han llegit uns textos que han servit com eina per empoderar a dones que han patit assetjament.

"Em pegava i m'insultava, jo em quedava perquè l'estimava, però després em sentia malament i el meu entorn no m'entenia: em revictimitzava", o bé, "et quedes silenciada en la cel·la diària que és casa teva"; han estat alguna de les frases de la lectura.La 'performance' ha simbolitzat una alliberació, ja que elles han pogut expressar com s'havien sentit i alhora, era un gest de sororitat, unió, força i lluita feminista.

Durant la producció escènica també s'ha recordat que Catalunya és la comunitat autònoma amb més violència masclista de l'any 2021 i han mantingut el record per les dues dones assassinades a Sabadell.

Sònia Camacho, una de les col·laboradores del projecte, explica que hi ha molta feina darrera i que en totes les trobades "se li removien totes les emocions, però que alhora era un espai de caliu i de seguretat".