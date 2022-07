El ple acorda fer la ronda Sabadell – Terrassa tot i la negativa d’ERC

El ple de l’Ajuntament ha votat a favor de construir el tram Terrassa – Sabadell de la ronda Nord i connectar-la amb Castellar del Vallès. La votació s’ha fet a partir d’una moció presentada pel PSC, que ha rebut el suport, per tant, dels socialistes, Ciutadans i Junts, mentre que ERC i la Crida hi han votat en contra i la regidora no adscrita, Marta Morell, s’ha abstingut. El resultat ha sigut de 16 vots a favor i 10 en contra i una abstenció, una “majoria molt reforçada”, tal com ha valorat l’alcaldessa, Marta Farrés. Tant les entitats com els partits polítics estan d’acord en què cal millorar les infraestructures ferroviàries, i entre els partidaris de la nova ronda, en què cal trobar una posició de consens per la part viària respectant al màxim el medi ambient.

La votació ha permès constatar les dues posicions que hi ha sobre aquesta qüestió entre els diferents grups municipals. El portaveu del Govern, Pol Gibert (PSC), ha remarcat que tant la ronda Nord com el paquet de millores previstes a l’AP-7 significaran una millora important tant per Sabadell com la comarca. El regidor -primer tinent d’alcaldessa-, també ha volgut distanciar el projecte previst de dos carrils per banda del que s’havia projectat anys enrere. “El Quart Cinturó morirà a Terrassa”, ha dit, per remarcar que la carretera que es vol fer per unir les dues capitals vallesanes no serà de gran capacitat.

Per la seva part, el portaveu de Junts, Lluís Matas, que ha donat suport a l’acord que se sotmetia a votació, ha justificat el sentit del seu vot perquè “la ronda Nord és una infraestructura necessària pel Vallès i Sabadell”. Al seu parer, ajudarà a reduir els 40.000 vehicles diaris que passen per la Gran Via, i sense aquesta nova infraestructura apunta que difícilment això es podrà complir. Matas ha introduït un concepte, ‘la Y grega de Terrassa a Sabadell empalmant amb la C-58 i Castellar’, per mostrar quin seria el recorregut de la ronda seguint la forma del traç entre els diferents municipis. Des de Ciutadans, Adrián Hernández s’ha mostrat partidari de construir aquesta via perquè és “necessària amb el menor impacte ambiental”, per millorar la mobilitat d’empreses, treballadors i reduir les partícules contaminants allà on transcorre la Gran Via.

En el bloc del no a la ronda Nord, ERC ha defensat la seva proposta alternativa, basada en allargar la ronda Oest de Sabadell fins a Castellar, fer millores en les vies secundàries del Vallès i ampliar a xarxa de ferrocarril, tant amb la línia orbital ferroviària com noves estacions d’intercanvi amb l’R8 de Rodalies. El portaveu dels republicans, Gabriel Fernàndez, insisteix que “al Vallès li cal més transport públic per millorar la vida de la gent”.

Tant l’alcaldessa, Marta Farrés, com amb el portaveu Pol Gibert, han retret a Fernàndez que la Generalitat (amb ERC a la presidència) no va participar a última hora en la presentació de l’acord per la ronda Nord amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. “Un projecte tan sensible i que necessita un ampli consens polític i del territori no pot presentar-se a l’esquena del partit que presideix la Generalitat i que és el segon partit de la ciutat de Sabadell”, ha assegurat Fernàndez. Farrés li ha reclamat explicacions de “per què van parar l’acord” si “una hora i mitja abans” hi havia consens per fer el projecte entre l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments de Sabadell i Terrassa. Pol Gibert ha qualificat la decisió dels republicans de “partidista” i Fernàndez ha instat el líder socialista a fer un debat en igualtat de condicions per discutir aquesta qüestió.

Per la seva banda, la portaveu de la Crida, Nani Valero, ha assegurat que estirar el que tradicionalment s’ha denominat Quart Cinturó fins a Sabadell comporta tirar endavant una infraestructura “obsoleta abans de començar perquè no dona resposta a la situació d’emergència climàtica”. Els combustibles fòssils s’exhaureixen i cal posar les bases de nous models de mobilitat, consideren des de la Crida. Valero ha subratllat que “la resposta i el canvi” a aquestes necessitats es troba en revertir el fet que només el 13% de la població utilitza el transport públic habitualment, mentre que el 87% restant opta pel vehicle privat.

Posicionament de les entitats

Abans que els representants polítics, dos representants civils han pres la paraula per exposar la seva posició sobre la ronda Nord. El president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, n’ha reclamat la construcció per acabar amb el “col·lapse insostenible per accidentalitat i logística empresarial” en què s’ha convertit l’AP-7. I perquè la B-30 “ja no resol bé les necessitats de mobilitat de persones i mercaderies”.

Per la seva part, l’ambientòleg i director d’Agrària Vallès, Manel Cunill, creu que cal trobar una “solució tècnica solvent que no afecti de forma notable els entorns naturals” per millorar prioritàriament la connexió de Castellar amb la C-58 per evitar que el trànsit no passi per la Gran Via de Sabadell. Cunill també ha reclamat “reflexionar plegats per trobar solucions” que resolguin els problemes de mobilitat del Vallès.