Bruno Batlle: “Tenim més socis i els patrocinadors renoven. Estem fent les coses bé i el club està molt viu”

El CE Sabadell continua preparant-se per a l’estrena a la Segona Federació. Acostumats a les notícies purament esportives, aquest dimecres el protagonista ha estat el sector més econòmic del club i és que el Centre d’Esports ha anunciat l’acord de renovació de patrocini amb l’Hospital Universitari General de Catalunya. “Fa set anys que anem de la mà i aquest acord és la mostra que en aquest període s’ha treballat bé en les dues parts. Demostra que cuidem els patrocinadors”, ha explicat Bruno Batlle.

L’acord, fins al 2026, manté les xifres de l’anterior contracte malgrat el descens de categoria. “Mantenim el mateix acord i això demostra que el club està viu i l’energia que transmet és bona. Ens permet continuar tenint uns serveis mèdics per sobre de la categoria i també a l’Agustín Fernández com a doctor del club”, ha admès Batlle. Per la seva banda, Joan Izquierdo, director general de l’Hospital ha catalogat la renovació d’una “obligació moral pels valors que transmet el club des del primer equip, la base o el femení fins a l’Inclusiu. Estem molt identificats amb això i molt satisfets per la feina”.

Bruno Batlle també ha aprofitat la presentació de l’acord per fer un repàs de l’actualitat del club. El director general ha apuntat que “després d’un juny complicat, portem unes setmanes molt productives pel que fa als patrocinadors. L’energia que envolta el club ens està ajudant molt perquè la percepció de tothom és molt positiva”. De fet, Batlle ha assegurat que en l’àmbit social, l’entitat es troba en un bon moment. “Portem més socis que l’any passat a aquestes altures, acabarem la setmana amb 2.000 dels quals 400 són nous. És la mostra que el club continua tenint el mateix valor. Estem fent les coses bé”.

Ahir es va conèixer el calendari i, sobre aquest tema, el director general arlequinat únicament ha lamentat no acabar l’any a la Nova Creu Alta. “Al final, hem de jugar contra tothom. Evidentment, preferiríem acabar la temporada a casa, però no hi ha res més gaire destacable. El que sí que veiem positiu és que per Festa Major jugarem a la Nova Creu Alta. Tenim ganes de començar a competir”, ha afirmat.

FOTOS: LLUÍS FRANCO