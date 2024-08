Sabadell, a l’agenda del país

[Editorial, 3 d’agost del 2024]

Catalunya tindrà un nou president de la Generalitat: Salvador Illa. La militància d’ERC ha donat un ‘sí’ ajustat (53,5%) a l’acord amb els socialistes per a la investidura del seu líder i guanyador de les eleccions autonòmiques. Hem de reconèixer que tant ERC com els comuns han sabut arribar a uns pactes amb el PSC que reflecteixen la seva manera de pensar i de projectar el país. De la mateixa manera, els socialistes han demostrat tenir mà esquerra per poder negociar i pactar un full de ruta compartit. Catalunya tindrà govern, i Sabadell i el Vallès, com a part important i decisiva del país, han de formar part de l’agenda del nou executiu.

Avui és el moment idoni per fer una reflexió sobre el futur de la ciutat i de la comarca, de totes aquelles necessitats que creiem que s’han d’abordar de manera immediata. Així que l’equip del Diari ha fet un esforç per sintetitzar tot el que queda per fer, en un esforç editorial per definir les prioritats que ens traslladen tant entitats com persones individuals. Moltes us sonaran perquè són temes recurrents al Diari.

Entenem que tots els canvis necessiten temps, però Sabadell no té temps per perdre: volem una ciutat sense barracons escolars, amb més habitatge i més assequible, especialment per als joves. Volem un sistema de salut de primera, des dels CAP al Taulí, i serveis per a les persones grans. Un Sabadell amb més i millors accessos en transport públic i privat, on hi hagi facilitats per instal·lar energies renovables, i en què les entitats culturals se sentin recolzades, i en què tothom estigui emparat socialment i integrat. Tot això i molt més dependrà, en part o en el tot, del futur Govern de la Generalitat, a qui desitgem sort i encerts pel bé de Catalunya i de Sabadell.