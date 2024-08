El sac de nervis d’ERC

[Josep Gisbert, Periodista]

ERC està que no s’aguanta dels nervis. Només cal parar una mínima atenció als moviments dels últims dies per adonar-se que els té a flor de pell. N’hi ha prou amb la controvèrsia al voltant de l’acord amb el PSC per fer de Salvador Illa el nou president de la Generalitat, amb l’escàndol dels cartells ofensius contra els germans Pasqual i Ernest Maragall a compte de l’alzheimer apareguts a la campanya de les últimes eleccions municipals i que cada dia que passa s’embolica més, amb el manifest de dirigents disfressats de militants que assenyala la porta de sortida a Oriol Junqueras o amb les declaracions contradictòries entre alguns dels seus dirigents per entendre que el moment que travessa el partit és greu.

És lògic, perquè la formació republicana, tot i tenir la clau de la investidura del nou president de la Generalitat, és la que ha sortit més malparada del cicle electoral de quatre comicis en dos anys que ha acabat amb les europees del 9 de juny. És el partit del bloc sobiranista – de què també formen part JxCat i la CUP– que més votants ha perdut en aquest temps, que més ha castigat l’abstenció creixent dels electors independentistes. A les eleccions municipals del 28 de maig del 2023, dels 350.559 que es van quedar a casa 302.274 van ser seus. A les espanyoles del 23 de juliol del mateix 2023, la xifra s’enfila fins a 408.839 d’un total de 690.962. A les catalanes del 12 de maig del 2024, les pèrdues continuen creixent i se situen en el punt màxim amb 508.726 sufragis de 849.459. I a les europees del 9 de juny, també del 2024, el retrocés no és tan accentuat, tot i que perd 372.792 vots de 923.224, perquè aquesta vegada la palma se l’emporta JxCat, amb 550.432 votants menys.

Fruit d’això, després dels últims comicis catalans, a ERC hi va començar a haver moviments per intentar parar el cop i mirar de redreçar la situació. Pere Aragonès va renunciar a continuar com a diputat, Marta Rovira va anunciar que no es presentaria a la reelecció com a secretària general i Oriol Junqueras va ser el més ambigu de tots amb un pronunciament jesuític segons el qual s’apartava de la direcció, però només temporalment perquè esperava poder tornar ben aviat. Amb el pas del temps, però, el debat intern s’ha complicat i convertit en una guerra oberta en diferents fronts que, ara com ara, es fa difícil preveure com acabarà, sobretot perquè s’ha produït un divorci creixent entre els dirigents que volen investir Salvador Illa com a 133è president de la Generalitat i les bases que volien fer-ho amb Carles Puigdemont i que ves a saber si serà el preludi d’una nova escissió. És a dir, l’eterna discrepància entre fer costat al PSC o fer-lo a JxCat (abans CiU).

Oriol Junqueras, precisament, va arribar a la presidència d’ERC després del daltabaix pels tripartits amb el PSC i ICV que havien protagonitzat Josep Lluís Carod-Rovira i Joan Puigcercós i li va tocar refer la formació virant cap a l’ombra de la CiU que llavors comandava Artur Mas. La mateixa situació que va camí de reproduir-se ara, però amb ell a l’altra banda a punt d’agafar els trepants per marxar i una cara nova que el rellevarà per fer exactament el mateix que ell va fer anys enrere. És curiós, en tot cas, constatar que els problemes interns a ERC sempre hi són quan la direcció s’acosta al PSC i mai quan ho fa abans a CiU i ara a JxCat. La militància ha prioritzat històricament l’eix nacional català-espanyol abans que l’ideològic esquerra-dreta i sembla mentida que els dirigents cometin, cíclicament, l’error d’ignorar-ho.

Que és exactament el que succeeix ara. La direcció ha bastit el pacte per a la investidura de Salvador Illa amb la intenció d’evitar com sigui una repetició electoral que per a ERC seria funesta, perquè, en cas de produir-se, acabaria de perdre el poc que li queda. No és estrany, doncs, que amb tot plegat sigui un autèntic sac de nervis.