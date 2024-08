El comerç, el sector que més llocs de feina genera a Sabadell

El comerç és el sector per excel·lència de l’economia sabadellenca: és el que més llocs de feina genera a la nostra ciutat, amb un total de 13.575, una xifra que es manté respecte a l’any 2023, segons el darrer informe trimestral Infodades, elaborat per l’Observatori de l’Economia Local de l’Ajuntament de Sabadell.

I és que només cinc sectors concentren sis de cada deu llocs de feina de la ciutat: a banda del comerç a l’engròs i al detall (17,3%), també el sector de la reparació de vehicles de motor i motocicletes genera un pes important, seguit del sector educatiu, (el 15,5%), les activitats sanitàries i de serveis socials, amb 8.595 (l’11%), les indústries manufactureres, amb 7.260 (el 9,3%) i les activitats administratives i de serveis auxiliars, amb 5.650 (el 7,2%). Tanmateix, els que més han crescut en un any són els llocs de feina vinculats a l’educació i a les activitats artístiques i d’entreteniment.

De fet, el mes de juny d’aquest any Sabadell oferia 78.415 llocs de treball, el que representa 2.150 més que en el mateix moment de l’any anterior; un increment del 2,8%. En aquest sentit, creix tant el treball assalariat com el nombre d’autònoms a la nostra ciutat en un any. Un 3,2% més de llocs de treball assalariat (1.990 més) i un 1,1% més de llocs de treball autònom (160 més). La xifra de llocs de treball en ambdues modalitats se situa, doncs, en els 64.285 i en els 14.130 llocs, respectivament. És a dir, per cada autònom hi ha 4,5 llocs de feina en règim d’assalariat.

El sector que genera més ocupació a Sabadell, com és habitual, és el dels serveis, amb 64.975 llocs de treball (el 82,9% del total). En segon terme es situa la indústria, amb 7.975 llocs (el 10,2%) i finalment la construcció, amb 5.405 llocs (el 6,9%). El creixement més intens es produeix en els serveis (+ 2,4%), amb 1.525 llocs de treball més. En segon terme se situa la indústria (+7%, 520 més). La construcció per la seva banda registra un augment del 2,1% (110 empreses més).