El Club Natació de Sabadell ha hagut de tancar les instal·lacions de Can Llong durant aquest matí de dimarts per culpa d’una incidència tècnica important. Segons apunten fonts de l’entitat, el problema -que ja ha estat solucionat- s’ha originat per un error humà aliè al personal de les piscines a l’hora de posar el clor, un fet que ha originat un núvol tòxic. Ràpidament, els responsables s’han adonat de la incidència i tots els usuaris que hi havia han estat evacuats. Segons fonts dels cossos d’emergències, dues persones han hagut de ser ateses en un primer moment, i han estat donades d’alta in situ.

L’equipament, que ha estat reobert poc abans de les dues del migdia, havia quedat tancat a l’espera que els Bombers i la resta de tècnics fessin les comprovacions per certificar que la situació ha quedat resolta de manera satisfactòria, garantint la salut de tots els usuaris. Sis dotacions han treballat al lloc després que es produís la barreja d’àcid sulfúric amb hipoclorit sòdic, en una sala de màquines de l’equipament.

Mentrestant, les instal·lacions del carrer de Montcada, al costat de Fira Sabadell, s’han mantingut obertes amb normalitat, rebent alguns socis que han optat per canviar d’espai donades les circumstàncies.