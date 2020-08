Enxampat conduint un ciclomotor sense carnet i de forma temerària

La Policia Municipal va detectar el passat dilluns dos ciclomotors realitzant una conducció temerària. Una unitat policial va aturar els ciclomotors i va comprovar que el conductor de 19 anys d'un dels vehicles conduïa sense haver obtingut mai el permís de conduir.

Els agents actuants van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor sense haver obtingut mai el permís de conduir i un altre presumpte delicte per conduir un ciclomotor amb temeritat manifesta. Es va immobilitzar el ciclomotor.

Els fets van tenir lloc a les 23.50 hores del dilluns dia 10 d'agost, a la carretera de Terrassa, 132.

