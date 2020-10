El Govern acorda demanar l'estat d'alarma per poder aplicar el toc de queda

La Generalitat de Catalunya ha acordat aquest divendres demanar al govern espanyol que apliqui l'estat d'alarma per poder aplicar el toc de queda, segons han confirmat fonts del Govern a l'ACN. El Govern ho ha decidit en un consell executiu extraordinari aquest divendres a la tarda per poder afrontar així la segona onada de la covid-19. Tot plegat, després que altres comunitats, com el País Basc, Astúries i Extremadura ja ho hagin demanat a Pedro Sánchez.

Publicitat

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha apuntat que ara s'analitzarà l'impacte de les mesures de fa una setmana i ha fet una crida a contenir la mobilitat aquest cap de setmana per evitar més restriccions. També ha apuntat que les eleccions del 14-F s'haurien de poder celebrar. "Farem una limitació de la mobilitat, un toc de queda, el que sigui, sense descartar quan creiem necessari", ha afirmat.

La consellera ha apuntat també que aquest toc de queda pot coexistir o no amb el tancament de bars i restaurants: "No lligaria una cosa amb l'altra i veurem el que pot esdevenir". En tot cas, ha dit que Catalunya es va "avançar" amb mesures estrictes com el tancament de bars i restaurants i altres negocis i ha apuntat que ara caldrà analitzar el seu impacte. En aquest sentit, també ha dit que caldrà veure quin és el compliment de les mesures durant aquest cap de setmana i si aquest és "molt estricte" es veurà si algunes mesures es poden "relaxar" o, en canvi, caldrà prendre de noves.

Publicitat