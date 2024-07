Dani Fernández: “El nostre objectiu sempre és guanyar, no ens conformem amb un quart lloc”

La selecció espanyola d’handbol als Jocs Olímpics serà la primera de la història que compti amb tres sabadellencs a les seves files en un esport de sec. Aleix Gómez, Ian Tarrafeta i, el més jove dels tres, Dani Fernández. En etapa de formació, Fernández va passar pel Creu Alta, el Sant Quirze o el Barça. El salt el va fer al Balonmano Cangas gallec abans d’iniciar una aventura lluny de casa, a l’Stuttgart alemany el 2022. El seu bon paper a Galícia i a la Bundesliga li va valer per convertir-se en un habitual al conjunt de Jordi Ribera i en el seu palmarès compta amb un bronze mundial i un or als Jocs Mediterranis.

Valoració de la temporada individualment i en col·lectiu.

Aquest any he notat molt que l’adaptació és pràcticament completa. El fet de poder parlar l’idioma i estar habituat al lloc m’ha fet sentir molt dins del grup i estic molt content. Col·lectivament, hem fet una temporada històrica per al club, hem complert els objectius i l’equip ha aconseguit la millor posició en la història de l’entitat. Per aquesta part bé, tot i que hem estat al límit durant tota la lliga malgrat que al final hàgim acabat a la zona mitjana. I individualment, m’he sentit molt bé. He jugat molts minuts, sobretot la primera meitat de la temporada, i estic molt satisfet pel nivell que he mostrat i com he rendit.

Segona temporada a Alemanya, deies que l’adaptació ara ja és completa, per què vas decidir marxar sent un jugador molt jove?

Malauradament, tot i que a Espanya s’hi està molt bé i ningú vol marxar, per nivell de la lliga i econòmic, era una passa que havia de donar si volia ser professional i tenir opcions de disputar competicions internacionals. Dos anys a Asobal em van servir per poder fer aquesta passa i anar a jugar a la que és la lliga més competitiva del món. Quan va sortir l’opció de l’Stuttgart no ho vaig dubtar perquè era la millor proposta en tots els aspectes.

També, aquesta decisió, t’ha servit per convertir-te en un jugador important en la teva posició i un fix també en la selecció. Es podria dir que ha sortit tot rodó.

Sí, al final costa de mesurar quin valor té, per exemple, fer 14 gols a Asobal o fer-ne 6 a Bundesliga. A partir d’aquí, com a jugador pots decidir quedar-te 15 anys a la lliga espanyola amb una qualitat de vida increïble, sense tenir les millors condicions de la teva vida, però esportivament no t’oferirà res més que això. En aquest punt, no tenia sentit canviar Cangas, que ho considero casa meva, per qualsevol altre equip d’Asobal. Volia fer una passa més i sabia que havia d’anar fora. Jugar a la millor lliga, al final, el que fa és que el seleccionador vegi que pots competir a qualsevol escenari. La continuïtat a la selecció ve d’aquest salt qualitatiu que estic tenint a la Bundesliga.

Sobre això, realment a la selecció la majoria dels jugadors jugueu fora. És una mica trist.

Realment, si hi hagués més competitivitat la majoria de nosaltres jugaríem a Espanya encara que les condicions econòmiques fossin la meitat del que guanyem ara. Al final, nosaltres mirem per la nostra carrera i és una pena, però així és la vida. Tampoc ens queixarem. Sí que ens agradaria jugar aquí, però hem de ser realistes i assumir que estem molt lluny encara del que generen altres lligues.

Et queda un any de contracte amb l’Stuttgart, es va parlar del Magdeburg i sobretot del Barça. De fet, alguns rumors apunten que l’estiu que ve vestiràs de blaugrana. Què pots dir sobre això?

El que puc dir és que em queda un any a l’Stuttgart i estic centrat a fer una bona temporada. Tinc ganes de gaudir un any més de la millor lliga del món i després quan acabi el contracte valorarem les opcions que tinguem i decidirem en el moment que toqui. Vull que el meu últim any de contracte sigui el millor possible perquè m’han tractat molt bé i es mereixen que així sigui.

Parlant ja dels Jocs, quin ambient es respira en la selecció?

És molt bo i molt professional. Sempre que vaig a la selecció és un plaer i un honor. Hem estat entrenant molt i molt dur, abans de la llista definitiva tots sabíem que el premi era molt gran i ningú volia deixar escapar aquesta oportunitat.

Seran els teus primers Jocs, com els afrontes?

Amb molta il·lusió. Sé el que implica poder estar en aquesta competició, és el somni de qualsevol esportista i la veritat és que tinc moltes ganes de poder representar Espanya en aquests Jocs Olímpics.

Veniu de l’Europeu on no vau estar al nivell que s’espera. Ho veieu com una bona oportunitat de reivindicar-vos?

Sí, clar. Va passar i ho hem de tenir present. No ens afecta, però sí que ens fa ser conscients que en un dia dolent et pot guanyar qualsevol equip i hem d’estar sempre al 100%. Tenim aquestes ganes e tornar a demostrar. Va ser complicat afrontar el preolímpic després de la mala actuació a l’Europeu, però crec que l’equip està molt bé i ara volem certificar aquesta dinàmica.

Quins objectius us marqueu? Mireu a les medalles o preferiu anar a poc a poc?

El nostre objectiu sempre és guanyar, no ens conformem amb un quart lloc. Hem de mirar de tu a tu a qualsevol rival perquè igual com pots perdre contra qualsevol selecció, també pots guanyar a qualsevol selecció. Nosaltres anirem a per l’or i després ja es veurà.

Com a particularitat, sou tres sabadellencs a la convocatòria. En parleu amb l’Aleix i l’Ian sobre el tema?

Tot i que no tenim grans equips a l’elit ara mateix, jo sempre dic que Sabadell és una ciutat de molt handbol. Crec que els clubs haurien de fer una aposta i ara tenen el millor exemple possible amb nosaltres tres a la selecció. Al final, penso que una cosa així pot ajudar molts nens a intentar arribar i des d’aquí els animo que continuïn practicant handbol. I bé, sí que ho parlem a vegades entre nosaltres. Ells van jugar a l’OAR i jo al Creu Alta, però és la mostra clara del bon handbol que tenim a la ciutat i que hauríem de reivindicar.

Creus que, en aquest sentit, la vostra convocatòria per París pot ser l’aparador que necessiten els clubs de la ciutat per fer una passa endavant?

Els nens i nenes de Sabadell i de la zona volen jugar a handbol i poden agafar com a exemple el nostre cas, però crec que no s’està fent. El perquè no el sé, però trobo que es podria potenciar molt més una fita única com aquesta.