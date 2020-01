Càritas Sabadell estrena web i xarxes socials

Càritas Diocesana de Sabadell i Terrassa ha estrenat aquest dijous el seu nou web, en el qual s’ha millorat l’accessibilitat per facilitar al visitant la interacció amb l’entitat. Tant per aquells que volen sol·licitar ajuda, com per aquells que volen col·laborar amb donacions o voluntariat. L’institució, que coordina tota l’acció caritativa i social de l’Esglèsia catòlica a gran part del Vallès Occidental, ha obert també aquest dijous un nou canal d’Instagram i de WhatsApp (+34 747 754 852), on qui ho vulgui podrà rebre informació de l’entitat enviant el missatge “Vull rebre notícies de Càritas”.

El Bisbe de Terrassa i Sabadell i president de Càritas, Josep Àngel Saiz Meneses, ha estat l’encarregat d’activar el nou web. “Els nous canals de difusió serviran a Càritas per fer arribar a la societat en general la informació de l’acció social que es realitza arreu del territori de la Diòcesi, i que tant al Vallès Oriental com el Vallès Occidental els veïns coneguin l’experiència i la situació de les persones més vulnerables dels seus pobles i ciutats”, han indicat des de l’entitat.

Juntament amb la pàgina web, Càritas accepta donatius per a les seves tasques humanitàries a través de Bizum (codi 33432), Facebook o transferències directes (ES92 2100 5000 5002 0007 6012). A més, el nou canal d’Instagram se suma als ja existents a Facebook, Twitter i You Tube.