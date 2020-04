El repte del tèxtil davant el coronavirus

Publicitat

[Per Rosvi Moix, presidenta del Gremi de Fabricants de Sabadell]

En aquest moment fortament colpejat per la pandèmia de la Covid-19, la nostra societat s’enfronta a diferents reptes. El principal és salvar vides i curar els malalts que estan infectats pel virus.

Resoldre la manca de recursos materials n’és un altre. Tots nosaltres som coneixedors de la falta de recursos sanitaris per donar resposta a la necessitat que genera la pandèmia. Els professionals sanitaris estan donant el millor de si mateixos per atendre els malalts, i ho fan amb unes condicions especialment dures i excepcionals.

La nostra indústria intenta donar resposta a aquests reptes, i és just ser objectius amb la feina que està fent en aquests moments, en molts casos de manera desinteressada i anònima.

Ara, que tot el planeta està competint per disposar dels mateixos materials, cal realçar la indústria del nostre país, que amb molta voluntat i esforç fa el possible per posar a l’abast els productes que es requereixen.

La indústria de Catalunya està formada fonamentalment per petites i mitjanes empreses; la indústria tèxtil, també.

Moltes d’aquestes pimes tèxtils estan treballant per produir els materials i productes que permetin la prevenció i contenció de les conseqüències del virus. Són múltiples els productes que estan fabricant: mascaretes, llençols, bates, material tèxtil per als hospitals, les funeràries, etc.

Aquesta necessitat imperiosa i urgent de productes de necessitat, juntament amb la voluntat de les pimes de contribuir a salvar vides, ha provocat la reconversió de la línia de producció en la majoria de casos.

Una reconversió que necessita esforç, tècnica, adquisició de coneixement, certificacions de productes, i també la coordinació i col·laboració amb altres empreses i centres tecnològics.

Tant els centres tecnològics com les entitats certificadores estan posant tots els seus recursos per fer possible les validacions dels productes i garantir la seva eficàcia. Es tracta d’un procés que no és simple ni immediat.

D’altra banda, les pimes en procés de reconversió incorporen, sempre que poden, treballadors d’empreses afectades per les mesures de reestructuració de llocs de treball. El teixit empresarial estreny col·laboracions tant de producció com per mitigar els efectes que la crisi està produint en el sector productiu.

Les pimes industrials tèxtils tenen com a prioritat contribuir a salvar vides. Aquest és el lema de totes elles; sense parar-se a pensar si la reconversió tindrà sentit o no més enllà de la pandèmia. El que ara compta és aportar els recursos amb la màxima garantia possible i el mínim de temps.

Des de la patronal Texfor i des del Gremi de Fabricants, treballem per donar suport a les empreses i coordinar el contacte dels diferents membres de la cadena de valor tèxtil per a la fabricació del producte final. Igualment responem a les administracions, equipaments sanitaris i altres agents per coordinar amb les indústries la producció i adquisició d’aquests productes.

Des del Gremi de Fabricants valorem i agraïm el gran esforç i la voluntat de servei que fan les empreses tèxtils catalanes que, encara que sigui de forma anònima, estan treballant per contenir els efectes de la pandèmia.

Avui l’objectiu és aquest. Esperem que, sense trigar gaire temps, puguem tots plegats posar-nos a treballar per pal·liar la destrucció de llocs de treball, així com reactivar l’activitat de totes les empreses i de tota la indústria del nostre país.

Sabem que amb la seva manera de fer, fonamentada en l’esforç i la voluntat de servei, el nostre país compta amb recursos per poder superar aquesta duríssima situació sanitària, social i laboral.

