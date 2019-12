Ferran Burguillos, nou gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona

El Consell General de Biblioteques de Barcelona ha aprovat aquest dijous la candidatura de Ferran Burguillos, actual director de la xarxa de Biblioteques Municipals de Sabadell, com a nou gerent de Consorci de Biblioteques de Barcelona. Aquest ens, constituït per l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació, gestiona una quarantena de biblioteques a la capital catalana i compta amb 398 treballadors. Burguillos va ser un dels 22 aspirants que es van presentar al concurs públic per ocupar la plaça de gerent. D’aquests, només set van passar a la fase d’entrevista.

“És un veritable honor tenir l’oportunitat de liderar un dels serveis municipals millor valorats per la ciutadania“, ha indicat Burguillos al seu compte de Twitter, “Posaré tota l’energia i la il·lusió en la millora del servei i el compromís amb la comunitat. Gràcies per la confiança!”. En una sèrie de missatges publicats a la xarxa de microblogging, Burguillos ha volgut agrair “el treball inesgotable” dels equips i directors de les biblioteques amb qui ha treballat durant prop d’una dècada a la ciutat i al Vallès Occidental. “Marxo de Sabadell feliç perquè el camí recorregut no té volta enrera, i agraeixo la generositat, la professionalitat i el compromís de tantes i tantes persones que cada dia s’hi deixen la pell per fer-ho possible”, ha afegit.

Burguillos ha estat director de la xarxa de Biblioteques Municipals de Sabadell des de l’any 2009 i cap de zona de les biblioteques del Vallès Occidental. En aquest àmbit, ha dirigit l’estratègia i l’avaluació del servei de biblioteca pública de la ciutat, impulsant el Pla director 2020-2025, ha dirigit equips de treball i gestionat diversos projectes culturals, educatius i d’acció comunitària. Llicenciat en documentació per la Universitat de Barcelona, va dirigir la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès en el moment de refundació de l’entitat (2006-2009). També ha estat professor de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vic i la Universitat Oberta de Catalunya; i ha coordinat la Escuela de Innovación y Desarrollo Bibliotecario de Cali i Bogotà, a Colòmbia.

Autor, editor i traductor de diverses publicacions professionals, en els darrers anys ha coordinat el Consell Editorial de la revista Ítem: revista de biblioteconomia i documentació. També ha estat membre de la junta de govern del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i ha treballat en en diversos projectes documentals i tecnològics en l’àmbit privat.

El Consell General del Consorci de @BibliotequesBCN acaba d’aprovar el meu nomenament com a gerent de la institució. És un veritable honor tenir l’oportunitat de liderar un dels serveis municipals millor valorats per la ciutadania @bcn_ajuntament @barcelona_cat — Ferran Burguillos (@burguillosmf) December 19, 2019