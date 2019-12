Sabadell, espectadora de la Loteria de Nadal

La ciutat de Sabadell no ha “rascat bola”, com se sol dir, en aquest sorteig de la Loteria de Nadal. Cap dels premis grans han caigut a la capital vallesana, si bé ciutats veïnes, com ho són Sant Cugat i Terrassa, han estat agraciats amb el cinquè 66.212, en el primer cas, i el tercer premi 750, en el segon.

No obstant, a Catalunya hi ha hagut una pluja de milions, amb la Grossa com a plat fort, el 26.590, i que ha repartit gairebé 400 milions d’euros entre Salou, Barcelona i Súria. En el primer cas, s’han venut 80 sèries al centre aragonès El Cachirulo de Reus, que han repartit 320 milions d’euros.

El 10.989 ha tocat parcialment a Montgat i Sort, amb una sèrie a cada municipi. Això suposa repartir dos milions i mig d’euros si s’han venut tots els dècims. El tercer premi, el 750, dotat amb 500.000 euros per sèrie i 50.000 per dècim, s’ha venut, a més de Terrassa, a Mollerussa, a Ripoll, a Sort i a Barcelona, a més de dècims venuts per finestreta a Esparreguera, dos a Torelló i a Arenys de Mar.

El quart premi vinculat al 41.710 ha repartit 17 sèries a Badalona i tres més a Barcelona. El cinquè 6293 ha caigut en dues administracions de Barcelona (8), 5 a Reus, 1 a Manlleu, 1 a Sant Boi de Llobregat, 1 a Girona i 1 a Puigcerdà. Un altre cinquè, el 23.059, ha caigut íntegrament a Palamós, amb 170 sèries.

Un darrer cinquè premi, el 66212, s’ha venut a Santa Coloma de Gramenet, amb 45 sèries, a més de Sant Feliu de Llobregat i Sant Cugat del Vallès, amb dues sèries en aquest municipi vallesà. També se n’han venut dècims a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Cardedeu, Manresa, Santa Susanna i Figueres.