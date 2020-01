“Si estiguessis a l’altra banda t’agradaria que t’ajudessin”

Unes 110 persones van participar aquest dimarts a la Marató de Donants de Sang en el vestíbul del Taulí. Es van fer 82 donacions de sang, 12 de plasma i la resta (16) no complien les condicions per fer la donació. Durant una setmana, del 10 al 17 de gener, el Banc de Sang i Teixits organitza aquesta activitat solidària per augmentar les seves reserves: l’objectiu és arribar a les 10.000 donacions i fins ahir a les 21 h se n’havien fet 5.194 a tot Catalunya.

Entre els participants, estirats a les lliteres fent temps mentre els xuclaven glòbuls vermells, n’hi havia que regularment són donants i d’altres que ho feien per primera vegada, com la Cristina Galilea. “És el meu primer dia”, comenta. I afegeix que “ho havia volgut fer tota la vida però no podia per la menstruació perquè no arribava al mínim de ferro”. Anna Oliver, per exemple, dona sang habitualment, “normalment més del compte”, diu. Va començar a ser donant “per casualitat”: fins al 2008 contribuïa econòmicament amb La Marató de TV3, però aleshores va arribar la crisi i va començar a donar sang perquè “no m’anava bé fer una aportació econòmica”.

Per la seva part, Ignasi Cardona va començar a donar sang des de jove i sempre ha procurat continuar, almenys dos cops l’any. En el seu cas, sobretot, perquè és conscient que la seva sang és de la que més fa falta; és 0-.

Ajudar els altres

Entre els motius per fer la donació hi ha un denominador comú: ajudar els altres. “Em fa sentir bé ajudar a les persones”, apunta la Cristina. L’Anna ho fa per conscienciar i perquè creu que “si estiguessis a l’altra banda també t’agradaria que t’ajudessin”. L’Ignasi ho té molt clar: “aquestes coses s’han de fer”.

Durant la jornada també es podia donar plasma, a més de sang, com és el cas del Jordi Cots. Considera que “ambdues coses són necessàries per ajudar els altres”. En el seu cas, apunta que si bé l’atenció dels professionals és molt bona, suggereix que les condicions no sempre són les millors, ja sigui per falta d’il·luminació, al seu pare, en el cas d’aquest dimarts al vestíbul de l’hospital o per les mides reduïdes de la unitat mòbil del Banc de Sang.

Dimarts, acompanyant els professionals del Banc de Sang, hi havia la sabadellenca Laura Trives. En el seu cas és receptora, ella no pot donar, i fa aquesta tasca de suport, acompanyament i difusió de la importància que tenen els donants. Trives té una malaltia crònica, “la medul·la no em funciona i necessito sang perquè no la genero”.