El ‘troleig’ que se surt de mare

[Per Marc Argemí, periodista]

“Ajuda’m, no és la meva mare! Ajuda” Una patrulla de Califòrnia es va alarmar quan va rebre avís que una nena petita, portada en un cotxe per l’autopista, sostenia un cartell en què havia posat aquest crit d’auxili i el mostrava per la finestra a tothom amb qui es creués.

Fins a sis unitats van activar-se a la recerca i captura de la suposada segrestadora d’infants. Finalment, a Stockton van detenir el vehicle. Els agents, després de parlar amb la mare i –ara sí– la veritable filla, van arribar a la conclusió que tot plegat era una broma de la nena, i que la mare no podia estar al cas del que feia la petita perquè havia de conduir el cotxe. “Es va determinar que la menor s’ho havia inventat i pensava que això seria graciós”, explicava la policia de South Sacramento al seu Facebook.

Coneixem els fets –que van succeir el passat dia 12– i la foto del cartell escrit per la nena perquè els agents van explicar-ho tot als seus prop de 15.000 seguidors de la seva pàgina Facebook. I no només ho explicaven, sinó que feien una mena de reconvenció final. Reclamaven, al post que van publicar, que “els pares han de tenir consciència del que fan els seus fills al seient posterior en tot moment. S’han assignat sis unitats a aquesta trucada en lloc de respondre a trucades legítimes o patrullar a causa d’aquest engany”. I afegien els hashtags #notfunny i #beawareofyourkids.

Desconec si el redactor ho esperava, però durant els pocs dies que portem s’han generat més de 2.500 comentaris i s’ha compartit més de 3.000 vegades. El debat ciutadà al voltant de què caldria fer és una barreja fascinant de receptes de cunyat, d’indignació digital desfermada, i d’històries similars narrades com si de contes es tractessin. “Trobo que té problemes de fons: hauria d’estar castigada tot l’any escolar”, diu una. “La vau disparar amb pistola de descàrrega elèctrica?”, pregunta una altra. “No, però li vam prendre el rètol”, respon la mateixa policia. Una tercera persona reclama que la nena passi una nit a la presó, i molts reclamen que facin serveis a la comunitat. N’hi ha una mica més desproporcionats encara, reclamant encara més càstig.

La improvisada enquesta ciutadana que s’ha generat a Facebook ha recollit la veu de grans defensores de la mare, amb crítiques al consell de la policia: és impossible, diuen, està pendent de conduir i, al mateix temps, de la canalla. Una mare explica: “L’última vegada que vaig intentar veure què feia el meu fill vaig sortir de la calçada i em va caure una multa de velocitat. Estava caient per un turó”.

Sembla que aquesta nena californiana potser va trobar inspiració en un anunci d’èxit britànic, en què una altra nena fa un avís similar a un policia que atura la seva mare per una infracció al volant. Aquesta publicitat és del 2010, però està publicada a YouTube i té més de 600.000 visualitzacions. Això ho sabem, també, per un altre comentari a la notícia.

Desconec quins plans de comunicació té la Policia Municipal, però si mai s’anima a interactuar de la manera que ho fan els seus companys de Califòrnia, que sàpiguen que és una oportunitat molt bona de copsar la sensibilitat de la ciutadania i de generar coneixement i obtenir informació que no tenen. Això sí, espero que no faci gaire cas dels indignats digitals: són com una turba disposada a lapidar a la primera de canvi.

Al capdavall, era només una broma. Bé, pròpiament, un troleig de youtuber que s’ha sortit de mare.

