VÍDEO: L’hospital de campanya, llest per entrar en funcionament

La transformació de la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya en l’hospital temporal Vallès Salut està pràcticament finalitzada. Els operaris estan ultimant els darrers detalls perquè l’equipament pugui entrar en funcionament, sempre en funció de la situació a la Corporació Sanitària Parc Taulí i sota criteris mèdics.

El nou hospital temporal comptarà amb entre 210 i 225 llits per a pacients que precisin d’atenció mèdica, fet que permetrà ampliar la capacitat del Taulí per atendre pacients amb covid-19 en situació crítica o semicrítica com també l’atenció a altres patologies. L’Hospital de la Pista Coberta compta amb un gran espai per a pacients, equipat amb tots els serveis mèdics necessaris i altres que els puguin alleugerir la seva estada hospitalària.

Així, per exemple, les biblioteques municipals han facilitat llibres i revistes perquè en puguin fer us. D’altra banda, l’Ajuntament ha habilitat un espai a la planta -1 perquè els professionals sanitaris puguin menjar i descansar en condicions de confort durant la seva jornada. Així mateix, s’ha muntat una carpa a l’exterior de l’equipament per a l’atenció de familiars.

L’hospital ha estat fruit del treball coordinat entre l’Ajuntament, Generalitat, Corporació Sanitària Parc Taulí i el SEM, comptant amb la implicació de Metges Sense Fronteres, l’Exèrcit i Bombers. L’Ajuntament vol agrair a totes aquelles institucions, com la Diputació de Barcelona o la UAB, empreses i particulars que han facilitat material o bé serveis durant el procés de condicionament de l’equipament, així com al conjunt de voluntaris i voluntàries que en diferents àmbits han contribuït o contribuiran en el funcionament de l’hospital.

