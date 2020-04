El Taulí baixa dels 500 ingressats per coronavirus

Publicitat

Feia dues setmanes que el Taulí no baixava del mig miler d’ingressats per coronavirus. Aquest divendres, en concret, ha tornat a passar, en arribar a les 470 persones hospitalitzades, 72 menys que el dia anterior, comptant les que hi ha a la corporació sanitària i a l’hotel Verdi.

A planta hi ha 318 pacients amb la Covid-19, 62 més a l’UCI i, en total, 90 a l’establiment hoteler. Entre dijous i divendres han mort 10 persones, 218 en total, i s’han donat 65 altes; 573 des de l’inici de la pandèmia.

