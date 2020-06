Petons i abraçades virtuals: així acaba el curs a Sabadell

[Per Albert Segura i Guillem Plans]

Els escolars recordaran durant tota la vida el curs que aquesta setmana tanquen com el més estrany de les seves vides, com a mínim fins ara. La pandèmia va irrompre just en el tram final del segon trimestre i ha obligat a seguir les classes de la manera que bonament s’ha pogut, a través de trobades telemàtiques i deures enviats per correu electrònic. Aquests dies toca acomiadar-se i desitjar-se bon estiu, això sí, en la distància, ja sigui física com telemàtica.

En el cas de l’escola Nostra Llar, s’ha donat l’opció als alumnes perquè vagin a l’escola i comparteixin una hora a l’aula amb els seus companys. Separats i amb mascaretes, es posen al dia amb la mestra, sense abraçades i amb totes les precaucions possibles. Intercanvien punts de vista sobre aquestes darreres setmanes, on cada setmana s’han trobat a través de Zoom, aquest divendres serà el darrer cop. A la sortida, a més, es demana rapidesa a l’hora de deixar la porta lliure, perquè en un quart d¡hora vindrà un altre torn d’alumnes d’un altre curs i no poden coincidir al vestíbul.

Una cosa similar ha passat a l’Escola Pia, on en els alumnes han pogut anar una hora cada una de les dues darreres setmanes per veure’s amb els companys i fer tutoria. “De P3 a P5 han pogut venir cada dia, i els que acaben etapa dos dies a la setmana, a banda batxillerat tenim oberta l’aula d’estudi perquè es puguin preparar per la Selectivitat, fins el 3 de juliol”, detalla el director del centre, Jordi Fontoba. Durant aquest tram final de curs han fet les classes a través de la plataforma Meet, donat que part del professorat i també alguns alumnes són població de risc. Es descarta, de totes totes, fer cap tipus de festa de comiat al pati, com es fa tradicionalment, així com el sopar dedicat a aquells qui marxen de l’escola.

El comiat dels alumnes de 6è de l'escola Joan Maragall serà amb orla i birret. Un formalisme que sempre fa il·lusió, més encara a alumnes de 6è de primària. "Un reconeixement, un adeu i el missatge que estàs per ells, que els desitges molta sort", expressa la directora del centre, Cristina Amat. Més concretament, serà un petit acte a l'aire lliure "d'una horeta", aquest divendres, amb una trentena de nens que s'hauran de dividir per grupets i a qui se'ls donarà un esmorzar individual, ja que per mesures de seguretat no es podrà compartir.

El centre educatiu de Can Puiggener està catalogat d'alta complexitat, per la situació socioeconòmica i les dificultats culturals i lingüístiques de moltes famílies. En aquest cas, "la vinculació amb l'escola és molt forta i molt important", explica la directora. Amat argumenta, a més, que el reconeixement que tindran a casa altres alumnes per haver tancat l'etapa, a moltes llars dels alumnes del centre no hi serà, per això cal fer-lo a l'escola. "És un espai de confiança, de seguretat i no hi han estat tant temps com haurien volgut. Després d'una primavera dura, ara vindrà un estiu que en alguns casos també serà dur".

Un altre cas és el de l’escola Miquel Martí i Pol, que han descartat el comiat presencial. En el seu lloc, s’ha optat per una videotrucada per fer un adeu col·lectiu de manera virtual i artístic. Es tracta d’una proposta que pretén la participació activa de tot l’alumnat per classes, per donar pas a un vídeo muntat amb diferents imatges que els estudiants hauran gravat i enviat prèviament.

A l'escola Floresta, els tutors han citat els alumnes de 6è de primària per acomiadar-se a través de videoconferència. El que no saben els nens, però, és que també podran veure i parlar, encara que sigui virtualment, amb mestres que han tingut al llarg de diferents cursos. “No s'esperen que hi siguin. A més, els hem fet un vídeo, que serà una mena de dedicatòria”, explica la directora del centre, Carme García. De cara al setembre, però, no tenen gaire esperança en què la situació sanitària els permeti acabar d'adobar la cerimònia amb un comiat presencial.

Els comiats posen el llacet al final d'una etapa i regalen un record bonic. El director de l'escola Joaquim Blume, Domingo Rodríguez, explica que confien en el setembre per poder-ne celebrar un presencialment amb els alumnes de 6è. El que sí que segur que s'han endut els alumnes aquest juny, quan van anar al centre a recollir l'expedient, és un llibre de dedicatòries, amb escrits i fotografies dels companys de classe, que l'escola ha preparat durant el confinament. Virtualment, per tancar l'etapa, els mestres han preparat un vídeo musical i estaran una estona xerrant amb la classe.

Com a gairebé totes les escoles, a la Roureda també hi han passat uns quants alumnes de 6è en algun moment. No per realitzar activitats lectives, sinó lúdiques. Però, tal com admet la directora, Teresa Casan, “no és ben bé un comiat”. Per tancar l'etapa educativa, tard o d'hora vol fer-lo presencialment: “Esperem que sigui al setembre, però segur que el farem. Si no és al setembre, a l'octubre, quan sigui”.

