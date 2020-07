ERC planteja establir un protocol contra la segregació escolar a Sabadell

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentarà al ple ordinari de juliol una moció que insta el consistori a emprendre diverses mesures per combatre la segregació escolar. En el text, la formació demana que el consistori estableixi un protocol i "criteris clars i homogenis" per detectar els estudiants vulnerables per raons socioeconòmiques o d’origen, que els reservi més places d’acord amb la Generalitat i que n’estengui la reserva "com a mínim fins al setembre".

En el mateix redactat, la formació proposa que aquest col·lectiu es distribueixi entre les escoles de manera homogènia. La moció es basa un el model proposat per la Fundació Jaume Bofill, i amb la voluntat de seguir amb la feina feta en el mandat passat.

Segons detalla la força en un comunicat, en els últims cinc cursos, coincidint amb el mandat passat, la segregació escolar s’ha reduït un 10% a primària i un 5% a secundària a Sabadell, d’acord amb les dades dels estudis de la Bofill i del Síndic de Greuges.

Així, per detectar millor els alumnes vulnerables i assignar-los als centres de manera equilibrada, la moció proposa centralitzar les preinscripcions fora de termini i de matrícula durant el curs en l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), activar, "urgentment", mecanismes per ajudar les famílies en la matriculació, "preferiblement en format presencial", i, també, ajustar l’oferta de places de cada centre al volum real d’alumnes previstos.

