Aprovat de manera inicial el Pla Especial per fer la comissaria de policia del nord

L'Ajuntament ha aprovat aquest dilluns de manera inicial el Pla especial urbanístic de desenvolupament d'equipament comunitari per a serveis urbans (PE-136), o el que és el mateix, ha aplanat el camí perquè s'hi pugui crear la nova comissaria de la Policia Municipal. Es tracta d'una de les promeses electorals que el PSC va incloure a la campanya de l'any 2019, tot i que a dia d'avui no es preveu que s'executi l'obra a curt termini.

Es tracta dels terrenys que es troben delimitats per la ronda Navacerrada i els carrers Somport, Argentera i Alcubierre, concretament en el tram on actualment hi ha un aparcament de terra, al barri de la Plana del Pintor.

"Això vol dir que s'assigna la porció nord-est per a la comissaria, mentre que preval l'ús cultural als actuals terrenys on hi ha la Biblioteca del Nord", detalla la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.

D'aquest manera, es manté la intenció de l'executiu local de traslladar la comissaria de Policia Municipal, que es troba a Can Marcet, als terrenys del nord. "És un projecte que es deixara en un principi acabat, però que es farà quan es pugui fer, no té cap cost deixar fet el projecte ara"; detalla Molina.

L'oposició, però, no comparteix el projecte amb l'executiu local, i tant la Crida com ERC han manifestat pública i reiteradament la seva posició contrària. En el cas dels republicans, el seu portaveu, Gabriel Fernández, assegura que el cost d'aquest equipament permetria generar pisos públics si es destinés una part del seu pressupost (11,2 milions d'euros) a reformar les instal·lacions actuals de Can Marcet i fins i tot mantenir un servei d'alberg per a persones sense llar.

Pel que fa a la Crida, la seva portaveu, Nani Valero, considera que amb les necessitats que s'han registrat per cobrir l'impacte de la Covid no hi ha necessitat d'abordar aquesta situació ara mateix: "Resulta incomprensible que encara no l’hagin engegat (el Pla de Xoc) i que, en canvi, sí que posin esforços en qüestions molt menys urgents com és el cas de la comissaria”, denuncia a través d'un comunicat.

