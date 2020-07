Crítiques cap a l'Ajuntament durant la presentació del projecte A-Porta

El barri de Can Puiggener és l'escollit perquè a partir del setembre entri en funcionament la prova pilot del projecte A Porta. Aquest matí, a la plaça Primer de Maig, s'han desvelat els detalls amb la presència, entre altres personalitats, de la 2a tinenta d’alcaldessa de l’Ajuntament de Sabadell, Marta Morell; la regidora del Districte 2, Laura Reyes; el president de la FAVS (Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell), Manuel Navas; el president de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Jordi Giró; i el president de l’Associació de Veïns de Can Puiggener, Teodoro Montero.

La pandèmia de la Covid-19 ha variat els plans d'actuació d'aquest projecte que havia d'arrencar abans de l'estiu a 500 habitatges de la ciutat: "L'excepcionalitat del moment ens ha obligat a adequar-los a la situació. Fins a final d'any la primera fase constarà de 400 habitatges i de 40.000 euros. Els altres 100, si tot va sobre el previst, serà a partir del gener del 2021. El Govern té tota la voluntat política d'arribar als 1.000 habitatges i poder-ne extreure conclusions positives i perquè no, estendre-ho a altres barris. El que és bo per Can Puiggener ho és per la resta de barris de Sabadell", ha explicat Morell. La tinenta d'alcaldessa s'ha mostrat "molt contenta i il·lusionada" per aquesta iniciativa que haurà de servir per "construir entre tots junts, amb els veïns i veïnes, un barri millor. Hem de buscar quins són els problemes que realment tenim al barri d'una manera on el ciutadà té una corresponsabilitat", ha exposat.

En la mateixa línia s'hi ha afegit Manuel Navas i Teodoro Montero, que han valorat molt positivament aquesta iniciativa per un barri "molt problemàtic amb nombrosses deficiències i falta de cohesió entre els veïns", ha explicat el president de la FAVS.

Com funcionarà?

Set pica-portes, que seran persones del barri degudament formades per la CONFAVC, amb un contracte laboral de 25 hores setmanals durant 6 mesos, s'encarregaran de visitar els diversos habitatges per informar els veïns dels aspectes i serveis existents que poden ajudar a millorar la qualitat i, en particular, els problemes relacionats amb la convivència i l'incivisme. Aquests picaportes són persones dels diversos col·lectius i cultures del barri que poden jugar un paper decisiu. Es tracta d'un treball social que aspira que els picaportes vagin incorporant a la dinàmica social i comunitària del barri.

"AQUEST BARRI ESTÀ ABANDONAT"

La sorpresa de l'acte de presentació l'ha protagonitzada Teodoro Montero, que un cop ja finalitzat ha esclatat davant la premsa en assegurar que "el barri està abandonat. Falten senyals, papereres i tanques", ha exclamat. En la mateixa línia s'ha mostrat molt crític amb l'alcaldessa Marta Farrés, a qui ha titllat de no tenir paraula quan ha assegurat que: "ens va dir que vindria i no hi és. A més, el dia de la reunió amb els socis –Associació– ens va dir que ho arreglaria –mobiliari urbà– i mireu com està", ha comentat amb un to crispat.

Montero, que ha confessat estar "cremat" ha continuat mostrant el seu malestar cap aquest govern i l'anterior en assegurar que "han estat fent conya de l'associació. Hem presentat una sèrie de projectes i no ens han fet cas. Hi ha polítics que només han vingut a cobrar a diferència d'altres, que sí que han governat la ciutat". Per últim, també ha tingut un dard cap a la Policia Municipal en explicar que "els hem deixat de veure al barri".

