Sabadell detecta una trentena de casos nous de coronavirus durant el cap de setmana

Sabadell ha registrat una trentena de casos nous de coronavirus entre divendres i diumenge. La majoria, 25, s'han detectat als centres d'atenció primària i no han requerit ingrés hospitalari; la resta, 4, al Taulí.

El Departament de Salut ha incorporat aquest dilluns al matí 25 nous casos positius respecte al divendres, 17 de juliol, donant un total acumulat de 2.214 sabadellencs que han tingut la malaltia en algun moment des de l'inici de la pandèmia.

Tanmateix, a l'Hospital de Sabadell hi continuen ingressades dues persones per la Covid-19, pacients que van ser hospitalitzats per altres patologies però que també van donar positiu. Sumats als tres casos ja comunicats durant la darrera setmana, en total entre el 13 i el 19 de juliol la corporació sanitària va registrar 7 nous casos de coronavirus.

Per tal de frenar el repunt de la corba de casos de coronavirus, en els darrers dies l'Ajuntament de Sabadell ha intensificat les mesures d'higiene per prevenir la propagació del virus, amb la instal·lació de punts de desinfecció; s'ha destinat una quarantena de persones a informar al carrer sobre la prevenció de la malaltia o bé s'ha ajornat l'acte d'homenatge a les víctimes de la pandèmia, previst inicialment per aquest dimarts 21 de juliol. Més a llarg termini, s'ha cancel·lat la Festa Major d'enguany.

