Un ciclista, ferit lleu en una topada amb un cotxe al Centre

Un ciclista ha resultat ferit lleu en una topada amb un turisme al Centre de Sabadell. Els fets han passat pels volts de les 11.00 hores a la confluència dels carrers Sol i Montserrat.

Per causes que no han transcendit, els dos vehicles han patit una topada, en la qual el ciclista ha acabat caient a terra. Com a conseqüència de les ferides que podria haver patit, s'ha alertat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Publicitat

Fins el lloc dels fets s'hi ha desplaçat una ambulància, que ha atès el ciclista al mateix carrer. De retruc, el trànsit en aquest espai s'ha vist afectat, donat que la via ha quedat afectada, una situació que s'ha sumat al tall del carrer Ferran Casablancas per uns treballs en un immoble.

Finalment, els sanitaris han donat d'alta al mateix lloc el ciclista, que ha pogut marxar pel seu propi peu.

Publicitat