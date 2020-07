"La clau de tot això és que som una gran família"

Ho han repetit durant tot el play-off i després de consumar-se l'ascens, els protagonistes han insistit en la implicació de tot el vestidor. "Això és fruit de la feina de molts mesos de totes les persones que formem aquesta gran família", va manifestar Antonio Hidalgo després de rebre un bany d'aigua i glaçons dels seus jugadors en plena roda de premsa oficial en un clar símptoma d'aquesta unió decisiva per assolir el premi de l'ascens.

El tècnic de Canovelles ho ha volgut dedicar especialment "a la meva família perquè també es paga un preu molt car en el món del futbol per la seva dedicació" i també ha agraït "el gran suport de la nostra afició, que va estar en els moments difícils i ara ens ha transmès tot el seu caliu des de Sabadell". Sobre el partit va comentar que "teníem al cap el que ha sortit sobre el terreny de joc. Hem tingut més possessió i a la primera part hem estat superiors. És cert que hem gaudit de dues ocasions molt clares i, en canvi, ens hem trobat amb el 0-1. Però al descans els he dit als jugadors que havíem de continuar amb el pla i seguir creient amb tot el que fem. Ha estat important marcar tan aviat l'empat i després del 2-1 hem sabut patir a la perfecció".

Hidalgo ha volgut destacar el rol de tots els jugadors. "Alguns, com Lanzarote o Edgar, sabien què era un play-off, però d'altres no ho havien viscut mai i han sabut adaptar-se perfectament a les circumstàncies. Durant els 10 dies de concentració he tingut la comprensió de tots i aquesta il·lusió per pujar ens ha fet més forts". Sobre el futur, gairebé no ha comentat res: "ara toca celebrar-ho i tots sabem que el canvi de Segona B al futbol professional és enorme". De fet, Hidalgo i el seu cos tècnic ja van començar a pensar en l'inici de la pretemporada sobre la mateixa gespa del Municipal de Marbella.

Edgar Hernández va subratllar que "em sento molt orgullós de formar part d'aquest grup i d'haver aconseguit aquest ascens amb el Sabadell. Tenia una espina clavada de la meva primera etapa i ara me l'he pogut treure, ajudant a deixar el club a on el vaig trobar. Hem demostrat que som una gran família i això ha estat la clau de l'èxit. Teníem moltes ganes de fer alguna cosa gran". Ha dedicat l'ascens a "totes les persones que han patit la pandèmia de la Covd-19, als aficionats del Sabadell i la meva família que sempre pateix".

Aleix Coch va ser un dels protagonistes amb el seu gol que significava l'empat. "Ha estat un moment molt especial perquè l'any passat vaig patir per la meva lesió i també per l'equip, que va patir fa un any per no baixar i ara celebrem un ascens. És el treball de tota la temporada, cos tècnic, jugadors, directius i l'afició que ha estat molt important. Hem tornat a generar il·lusió a la ciutat i això ho hem notat a mil quilòmetres de distància. Només tenim paraules d'agraïment a totes les persones que ens han donat suport, els que hi són i també els que no hi són. Hem fet una família al vestidor i ha estat el motor per aconseguir l'objectiu".

Els dos jugadors han volgut també destacar la "gran feina d'Hidalgo i el cos tècnic. Hem cregut en la seva idea de veure el futbol. Els jugadors també hem pogut treballar amb tranquil·litat gràcies a la bona tasca de la directiva".

