El cribratge de Ca n'Oriac revela una vintena de positius per coronavirus

El cribratge de dimarts i dimecres a Ca n'Oriac ha permès detectar una vintena de casos de coronavirus, segons informa el Departament de Salut en un comunicat. Entre els dos dies es van fer 1.230 proves PCR, de les quals al voltant d'un 1,6% han donat positiu.

Les proves anaven destinades a persones asimptomàtiques joves, d'entre 15 i 35 anys residents en aquest barri. En estudis previs, la conselleria ja havia detectat que el 60% dels positius d’aquest grup d’edat a Sabadell no tenien símptomes.

El departament afegeix que l’objectiu principal de l’estudi era detectar a aquestes persones que no presentaven símptomes aparents i que podien ser partícips, sense adonar-se’n, de propagar el virus. L’índex R, que determina la capacitat d’infectar d’un positiu, és actualment d’1,2 a la regió Metropolitana Nord, que inclou Sabadell. Per tant, segons aquests càlculs, de no haver detectat i aïllat aquestes persones asimptomàtiques, haguessin pogut infectar a més d’una persona. D'aquesta manera, si tots els aïllaments es fan correctament, es podria dir que s'han evitat una vintena de casos més. L'ICS agraeix la col·laboració del Taulí i l'hospital Germans Trias i Pujol per haver processat les mostres ràpidament.

