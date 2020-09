Les obres de l’escola Virolet començaran abans de Nadal

Les obres per construir la futura escola Virolet començaran abans de Nadal. Així ho ha manifestat el regidor d’Educació, Manolo Robles, en la roda de premsa prèvia a l’inici del curs 2020-2021, en què també ha detallat que l’institut Arraona ja ha entrat en el procés per configurar l’equipament a partir de la recollida d’idees.

Educació va treure a licitació el passat mes de juny les obres del nou edifici per a aquest centre educatiu del barri de Can Llong. Es fixa un pressupost de 5,9 milions d'euros per a la construcció, que es preveu que tingui una durada d'un any i nou mesos, fet pel qual es preveu que entri en funcionament durant el curs 2022-2023.

“Si no hi ha esmenes, l’adjudicació es podria dur a terme el proper mes d’octubre, i les obres començarien per Nadal”, ha expressat Robles. A més, en matèria educativa també hi ha novetats sobre l’institut Arraona, on es preveu poder començar a caminar en el curs 2023-2024.

“El procés ja ha entrat a l’Infracat, és a dir, que està en procés de projecte”, ha expressat. Això significa que s’estan recollint les idees per poder fer efectiu l’equipament, a través de les peticions que reculli el Departament d’Educació.

