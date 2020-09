Mesures dissuasives

En aquests moments, la reducció de la mobilitat a les ciutats té un doble objectiu. Evitar desplaçaments innecessaris i, per tant, minimitzar riscos en temps de pandèmia. L’altre, anterior a la Covid-19, és reduir els nivells de contaminació i fer la vida més saludable.

Així va néixer la zona de baixes emissions de Barcelona que aquest dimarts entra en la fase sancionadora. M’afegiré al debat sobre una possible extensió a Sabadell a partir de l’interessant article publicat al D.S. de dissabte.

De fet, molts conductors de la ciutat patiran des d’avui els efectes d’entrar a Barcelona sense el distintiu ambiental. La millor opció seria deixar el vehicle privat i fer servir el transport públic. Una cosa i l’altra plantegen alguns interrogants perfectament extrapolables a Sabadell.

D’entrada, ens podem preguntar si tenim el transport públic preparat per a la demanda que pot generar. Cal afegir que en temps de pandèmia l’ús del transport col·lectiu genera temors en una part de la ciutadania que, si el fa servir, és perquè no té cap més alternativa. Una possible zona de baixes emissions a Sabadell seria molt diferent de la de Barcelona.

Aquí, la mobilitat interior en molts casos es podria fer a peu o en bicicleta, ja que el transport públic no està dimensionat per atendre una demanda molt més gran d’usuaris. Precisament, ha estat la Covid-19 qui ha contribuït a incrementar el nombre d’usuaris de la bicicleta. El problema, a banda dels costos d’implementar les mesures de control, seria per als vehicles que venen de fora.

A Sabadell no s’ha fet una aposta clara per habilitar aparcaments dissuasius a les entrades o a les estacions ferroviàries. El mateix pateixen els residents a zones de la ciutat on la concentració d’habitatges i la manca de places d’aparcament obliga a donar voltes i més voltes fins a trobar un forat on dipositar la màquina de quatre rodes.

Els recorreguts innecessaris d’aquests vehicles també contribueixen a fer l’aire encara menys respirable. Proposo que algunes naus industrials tancades es converteixin en aparcaments. A la Zona Hermètica n’hi ha moltes. Un supermercat instal·lat al barri d’Hostafrancs així ho fa fet per facilitar l’accés en vehicle privat.

Del que es tracta és de posar mesures dissuasives que puguin ser assumides per la població. No n’hi ha prou amb les prohibicions, les sancions, o les accions per limitar l’ús del cotxe. Cal acompanyar-ho de mesures que permetin als usuaris del vehicle privat poder-lo deixar sabent que disposen d’un sistema per desplaçar-se molt millor.

