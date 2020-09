Rehabilitar l'Ajuntament costarà 669.000 euros

La Junta de Govern Local d'aquest dilluns ha aprovat de manera inicial l'obra per rehabilitar les façanes de l'Ajuntament. Concretament, el cost del projecte d'execució és de 669.431,27 euros.

Així, implica refer els revestiments de la paret malmesos, que compta amb elements especials de calç hidràulica. A banda, també caldrà sanejar part de les parets, i substituir elements que es troben en mal estat per recuperar les façanes de manera integral.

Es tracta, però, d'una inversió prevista per quan hi hagi disponibilitat econòmica per dur-la a terme, i que, per tant, no compta amb un calendari establert. El procediment implica sotmetre a informació pública durant 30 dies hàbils el projecte.

L'edifici de l'Ajuntament es va construir el 1872, i des de l'any 1885 acull les dependències consistorials.

