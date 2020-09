Desinfeccions i aïllaments davant dels positius de Covid als jutjats de Sabadell

Actuació d’urgència als jutjats de Sabadell davant dels primers contagis de Covid-19. El departament de Justícia –seguint els criteris de les autoritats sanitàries– desinfectarà el jutjat de primera instància número 7 després que s’hagin confirmat dos positius. S’està a l’espera del resultat de quatre proves PCR més, entre les quals hi ha el titular del jutjat, que va estar en contacte amb les dues funcionàries que han donat positiu.

Els primers contagis en dependències sabadellenques preocupen la judicatura. No obstant això, Justícia demana prudència i descarta, de moment, prendre mesures més restrictives, com el tancament de part de l’edifici de l’Eix Macià. Com a part del protocol i de forma preventiva, s’ha enviat part del personal de la secció afectada a casa. De moment, s’han netejat les instal·lacions del jutjat 7, i també el despatx del jutge, una actuació que es tornarà a fer els propers dies. D’altra banda, la gestora de l’edifici assegura que s’està actuant amb “totes les mesures de prevenció”: distàncies, mascaretes, neteja i renovació de l’aire. Ara per ara, tot i que no funciona l’aire condicionat, “el sistema de ventilació permet filtrar l’aire de l’interior de l’edifici judicial”, assegura.

Els nous jutjats, encallats

El context marcat per la Covid-19 ha reprès l’interès per traslladar l’edifici judicial a unes noves instal·lacions, més adequades. Generalitat i Ajuntament encara no han signat el conveni de cessió del terreny – l’aparcament de terra de l’Eix Macià –que ha d’acollir el nou equipament. Segons assenyalen fonts municipals, l’Ajuntament ja ha traslladat la proposta d’ubicació dels nous jutjats. No explica el mateix la Generalitat, que sosté al D.S. que ambdues institucions “estan en converses” i que l’Ajuntament encara no ha realitzat l’oferta de cessió.

