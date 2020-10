El personatge: "La tardor em sembla preciosa per les olors i els colors"

Uxue Souto, cantautora: “La tardor em sembla preciosa per les olors i els colors”

A la cantautora sabadellenca Uxue Souto li encanta la tardor, estació en què estem des del 22 de setembre. “Em sembla preciosa per les olors i els colors; és molt romàntica”, explica. Li encanta passejar pel bosc, on pot gaudir de tot tipus d’olors, a part de vibrar amb el taronja de les fulles i el so que fan quan les trepitja.

El Montseny és un dels seus llocs preferits. La tardor també li transmet energia per començar nous projectes, ja que, d’alguna manera, quan comença el setembre també fa olor de coses noves. Aquest any ella ha començat a treballar en un nou àlbum conceptual musical, “en què explico el que em passa i ho relaciono amb objectes”. La temperatura d’aquesta estació també la troba ideal, i li fa pensar en la part de l’any que ja feia sis mesos que no experimentava.

Laura Bahamonde, comunicació: “No és la que m’agrada més”

Laura Bahamonde és de les partidàries de l’estiu. “La tardor no és la que m’agrada més. Soc de terrasseta”, defineix. Tot i així, hi ha certes coses d’aquesta estació que li agraden, com la sensació de fred, que després de la calor estival s’agraeix, o el fet que pot aprofitar els diferents ponts que gaudirà entre l’octubre i el desembre.

Publicitat

La tardor també la gaudeix a la cuina, on combina la feina amb el seu marit, i gaudeixen fent plats com el fricandó, encara que els agrada més aprofitar aquesta època per anar a gaudir de la gastronomia als restaurants on ofereixin plats amb bolets o moniatos, productes de temporada. La pandèmia els frena a l’hora d’ajuntar-se amb més persones, però no per això pensen fer menys plans.

Enriqueta Portús, jubilada: “El coronavirus m’ha girat el termòmetre”

Enriqueta Portús va passar 12 dies ingressada per la Covid-19. “Me’n vaig sortir, i ara a gaudir de la vida”, diu amb un somriure. Sense esborrar-lo, explica que “el coronavirus m’ha girat el termòmetre”, perquè normalment en aquesta època sempre tenia fred i “ara el porto bé, aquest any he fet una inversió tèrmica i tinc calor”.

Les seves amigues, explica, celebren que per fi entén el que pateixen, ja que se senten com ella. La pandèmia l’ha deixat sense poder anar a les aules universitàries o als clubs de lectura, però res li traurà una passejada per la Fageda d’en Jordà o el Montseny.

Publicitat