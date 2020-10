Empat de l'OAR Gràcia i derrota del Creu Alta Sabadell Handbol a l'estrena

La Primera Nacional d'handbol ha arrencat sense cap victòria sabadellenca. L'OAR Gràcia s'ha hagut de conformar amb un empat (31-31) davant el Sant Eteve Palautordera, un rival reforçat i molt exigent. Un desenllaç que reflecteix la igualtat existent durant tot el matx. Vibrant de cap a peus, l'enfrontament ha ofert 60 minuts d'intensitat amb l'afegit de la bona dosi d'emoció en els darrers instants. No han trigat els verd-i-blancs a obrir marge amb una arrencada espectacular (6-2) i protagonisme dels extrems Nil Montserrat i Quim Vaillo, però els encerts han frenat gairebé en sec i els santestevencs, a partir dels gols de Lluc Bosch, han accelerat i han establert el 7-7 al minut 12.

Després, constant torcebraç sense que ni un ni altre permetés cap allunyament significatiu a l'oponent. Passat el temps de descans (17-16) els empats han continuat essent norma d'obligat compliment, fins que tres atacs consecutius dels graciencs han acabat en pèrdua i els tres contracops de càstig transformats per Arnau Fons han fet pujar el 25-28 quan falten 10 minuts.

Temps mort de Gerard Gomis i immediata reacció per l'oportunisme de Pol Torras (2 gols i una pilota robada). Ja en l'últim minut (31-31) el Gràcia ha tingut possessió per avançar-se, però la falta en atac molt rigorosa assenyalada a Nil Montserrat ha deixat uns segons al Sant Esteve per obtenir la victòria. L'intent ha tingut la resposta del porter Carles Bonàs i així no hi ha hagut ni guanyador ni perdedor.

Han plantat cara

El retorn del Creu Alta Sabadell Handbol a categoria nacional tenia un examen molt dur, a la pista del filial del Granollers, farcit de joves jugadors amb molt de talent. Ha caigut per un 34-23 massa exagerat després de plantar cara en moltes fases del partit. El conjunt de Sergi Cifré ha sortit molt endollat a la pista i ha mantingut el frec a frec inicial (5-5) amb una bona defensa i gran intensitat. Però les imprecisions en atac han provocat una sèrie de pèrdues i una fase crítica (9-5).

Al descans s'ha arribat amb un 19-12 al marcador, una diferència que s'ha mantingut a la represa fins als últims minuts, quan el Granollers B ha tret profit de noves errades de l'equip arlequinat per eixamplar de manera excessiva la diferència final, màxima de tot el partit. Era un inici complicat i ara caldrà ajustar coses per oferir un millor rendiment en el debut a casa.

